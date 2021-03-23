Android kullanıcıları uygulamaların çökmesinden şikayetçi: WebView hatası nasıl düzeltilir?

Androidakıllıtelefon kullanan milyonlarca kullanıcı, uygulamalarınanidençökmesinden şikayet ediyor. Hatta kimi durumlarda bazı uygulamalar hiçbir şekilde açılmıyor. Hatta açıldıktan sonra kendiliğinden kapanabiliyor. Google, daha çok Samsungkullanıcılarını etkileyen bu problem hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Google sözcüsünün konuyla alakalı duyurusu şu şekilde:

Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye neden olduğunun farkındayız. Sorunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Android WebView, normal şartlarda kullanıcıların uygulama arayüzünden internet sitesine bağlanma ve verileri gösterme sistemi anlamına geliyor.

Google WebView nedir?

Hataya neden olan WebView, aslında Android uygulamalarının web içerilerini görüntülemesini sağlayan bir sistem bileşeni olarak biliniyor. Yani aslına bakılırsa WebView, üçüncü parti uygulamaların internet üzerinden dahili web tarayıcıda görünmesini ya da uygulama ekranında içerik göstermesini sağlayan bir sistem.

Android uygulama çökme sorunları nasıl düzeltilir?

Android kullanıcılarının canını sıkan WebView uygulama çökme problemini ortadan kaldırmanın 2 yöntemi var. Problem yaşanan uygulama sistemden kaldırılıp tekrardan yüklendiğinde sorun kalmıyor. Diğer bir sistem ise Ayarlar / Uygulamalar bölümünden Android System WebView kısmını bulup Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklamak. Tabii telefon üreticisine bağlı olarak bu arayüz farklı bir başlık altında da yer alıyor olabilir.

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