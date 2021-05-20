​Hem güvenli hem sağlıklı​

Son dönemde bilgi güvenliği konusunda ayyuka çıkan hadiseler ve akıllı cihazların aşırı kontrolcü dünyası bazı kullanıcıları tuşlu telefona yönlendiriyor. Yanlış anlamayın akıllıyı bırakıp tuşlu telefona kaçıştan bahsetmiyoruz. Ancak 1990’ların sonu ile 2000’li yılların ortalarında kullanılan eski modeller şimdilerde pek moda. Özellikle, ikinci el telefon satan dükkânlarda eski telefon stokları tükenmeye başladı. Bunun birkaç nedeni var.

Z KUŞAĞI HİÇ TANIŞMADI

İlki adından da anlaşılacağı gibi moda olması. Özellikle, Z kuşağı olarak adlandırılan 20’li yaşlardaki internet gençliğinin artan bir merakı söz konusu. Muhtemelen doğdukları yıllarda bu modeller yavaş yavaş piyasadan çekildiği için onlara ilginç geliyor.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıkladığı kısmi telefon kullanımına yönelik izin verilmesiyle ilgili kararın ardından rafa kaldırılan tuşlu telefonlara ilgiyi artırdı. Bu nedenle askere gidecekler kadar nostalji yaşamak isteyenlerinde gözdesi durumunda. Şarj ömrü uzun olduğu için bu telefonlar kampçıların da tercihi oldu.

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İNTERNET DETOKSU İÇİN PSİKOLOG ÖNERİYOR

Bir diğer sebep ise internet detoksu ile ilgili. Bir an bile akıllısından ayrılamayanlara bu bağımlılığını yenmesi için psikologlar bu cihazları öneriyor. İnterneti, oyunları, uygulamaları ve büyük ekranı olmayan bu ürünler, internet bağımlılarına telefonun sadece bir iletişim aracı olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

BİLGİ GÜVENLİĞİ SKANDALLARI ETKİLEDİ

Facabook, Lınkendlin gibi şirketlerin kişisel verileri ihlal eden uygulamalarından tedirgin olan bazı kullanıcıların da yedek telefon olarak tuşluya yöneldiklerini belirtelim. Onun dışında tatile giden, doğaya kaçan, WhatsApp üzerinden sürekli cevap yazmaktan sıkılan, kendini dinlemek isteyenin de son dönemde tuşlu telefon aldığını belirtmek lazım. Öte yandan navigasyon olmadan yön bulmak ve yoldan çıkmak isteyen de yine bu modelleri tercih ediyor.

E-TİCARET SİTELERİNDE YENİDEN PARLADI