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Teknoloji

Hindistan’dan tarihi başarı: Ay’ın güney kutbuna ilk iniş

Hindistan’ın Chandrayaan-3 isimli uzay aracı dün öğleden sonra Ay’ın güney kutbuna başarıyla iniş yaparak tarihe geçti. Başbakan Narendra Modi’nin canlı olarak izlediği inişin başarıyla tamamlanması uzay üssünde tezahüratlarla karşılandı.

Dış Haberler
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hindistan'ın başarısı tarihe geçti.

Hindistan'ın başarısı tarihe geçti.

Hindistan’ın Chandrayaan-3 isimli uzay aracı dün öğleden sonra Ay’ın güney kutbuna başarıyla iniş yaparak tarihe geçti. Daha önce başka ülkeler de güney kutbuna yakın yerlere uzay aracı gönderse de, iki haftayı aşkın süredir Ay yörüngesinde bulunan Chandrayaan-3’ün, su bulunduğu düşünülen kutba en yakın inişi gerçekleştirdiği bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ve Hintli yetkililerin canlı izlediği inişin başarıyla tamamlanması, uzay üssünde büyük sevinç ve tezahüratlarla kutlandı. Hindistan böylece ABD, Rusya ve Çin’in ardından Ay’a iniş gerçekleştiren 4. ülke oldu. Hindistan, güney noktasına iniş için Chandrayaan-2 isimli gemiyi 2019’da göndermiş ancak başarısız olmuştu. Rusya’nın aynı misyon için 47 yıl sonra Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı olan Luna-25 ise pazartesi günü iniş yapacağı sırada Ay’ın yüzeyine çarparak parçalanmış ve Moskova’da büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki rekabetin galibi de Yeni Delhi oldu.


#Hindistan
#Ay
#uzay aracı
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