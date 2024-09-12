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Teknoloji

Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu resme satışta: Tüm detayları belli oldu! İşte Türkiye fiyatı

Huawei, akıllı telefon teknolojisinde çıtayı bir adım daha yükselterek dünyanın ilk üçe katlanabilir ekranlı telefonu olan 'Mate XT Ultimate Design'ı teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Çin’de düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılmasının ardından resmen piyasaya sürülen Huawei Mate XT Ultimate Design'ın özellikleri ve fiyatı ise merak konusu. Gelin bu üçe katlanır Huawei Mate XT Ultimate Design'ı yakından inceleyelim...

Seren Som
17:08 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:26 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Göz alıcı renk seçenekleri ve yüksek performansı telefonu hem zarif hem de işlevsel kılıyor.
Göz alıcı renk seçenekleri ve yüksek performansı telefonu hem zarif hem de işlevsel kılıyor.

Çin’de düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılan dünyanın ilk 3’e katlanan telefonu Huawei Mate XT'in tüm detayları belli oldu.

Huawei, üç katlı ekrana sahip dünyanın ilk ticari olarak satılan telefonu olan Mate XT Ultimate Design’ı resmen piyasaya sürdü.

İşte teknoloji dünyasına damga vuran Huawei Mate XT'in özellikleri ve fiyatı...

İşte Mate XT Ultimate Design’in öne çıkan özellikleri ve teknik detayları:


Ekran Özellikleri

Mate XT Ultimate Design'in en dikkat çekici özelliği, üç katmanlı ekran yapısı.

Bu teknoloji, cihazı rakiplerinden ayıran en büyük etkenlerden biri.


Özellik
Detaylar
Ekran Türü
OLED, esnek panel
Boyutlar
7.8 inç açık, 6.5 inç tek katlı kullanımlarda
Çözünürlük
2480 x 2200 piksel
Yenileme Hızı
120Hz

Mate XT, kapalı durumda kompakt bir telefon gibi kullanılabiliyor, açıldığında ise neredeyse bir tablet büyüklüğünde ekran sunuyor.

Üç katlı yapısı sayesinde, kullanıcılar telefonu çeşitli modlarda kullanabiliyorlar:
  1. Tam Katlı Mod:
    Standart telefon boyutlarında, rahat taşınabilir.
  2. Yarı Açık Mod:
    Çoklu görevler için ideal, e-kitap okuma veya not alma gibi kullanım durumlarına uygun.
  3. Tam Açık Mod:
    Tam bir tablet deneyimi, film izlemek, oyun oynamak veya büyük belgeler üzerinde çalışmak için mükemmel.

🔋 Pil ve Şarj Kapasitesi

Güçlü donanımın yanı sıra, Mate XT Ultimate Design’ın uzun ömürlü bir pile sahip olması da dikkat çekiyor.

Hızlı şarj teknolojisi, kullanıcılara gün boyu kesintisiz bir deneyim sunuyor.


Özellik
Detaylar
Pil Kapasitesi
5000 mAh
Hızlı Şarj
66W hızlı şarj
Kablosuz Şarj
50W kablosuz hızlı şarj
Ters Şarj Özelliği
Başka cihazları kablosuz şarj etme

📸 Kamera Performansı

Huawei, kameraları ile adını duyurmuş bir marka ve Mate XT Ultimate Design de bu geleneği sürdürüyor. Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera sistemi, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde profesyonel bir deneyim sunuyor.


Kamera Sistemi
Detaylar
Ana Kamera
50 MP, f/1.8, OIS
Ultra Geniş Açı Kamera
16 MP, f/2.2
Telefoto Kamera
12 MP, f/2.4, 5x optik zoom
Ön Kamera
32 MP, f/2.0
Video Kayıt
8K çözünürlüğe kadar destek

Pro Modu,
kullanıcıların manuel ayarlarla profesyonel düzeyde çekimler yapmasına olanak tanırken, AI Destekli Sahne Tanıma özelliği sayesinde cihaz otomatik olarak en iyi fotoğraf ayarlarını seçiyor.

💾 Donanım ve Performans

Mate XT Ultimate Design, sadece tasarım değil performans anlamında da en üst seviyede.

Yüksek hızlı işlemcisi ve geniş depolama alanı sayesinde her türlü uygulama ve görev için üst düzey bir performans sergiliyor.

Özellik
Detaylar
İşlemci
Kirin 9000S, 5nm teknoloji
RAM
12 GB / 16 GB seçenekleri
Depolama Alanı
256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri
İşletim Sistemi
HarmonyOS 4.0
5G
Desteği Var

🏎 Oyun ve Multimedya Deneyimi

120Hz ekran yenileme hızı, oyunlarda akıcı grafikler sağlarken, GPU Turbo X teknolojisi sayesinde oyun performansı artırılıyor.

DTS Ultra Ses Sistemi, cihazın güçlü hoparlörleriyle sinematik bir ses deneyimi sunuyor.

🛡 Güvenlik Özellikleri

Huawei Mate XT Ultimate Design, güvenliği de ön planda tutuyor.

Kullanıcı verilerini korumak için birçok farklı güvenlik seçeneği sunuluyor.


Özellikler
Detay
Yüz Tanıma
Gelişmiş 3D yüz tanıma sistemi
Parmak İzi Okuyucu
Ekran altı parmak izi sensörü
Veri Şifreleme
Cihaz içi veri şifreleme

🖌 Tasarım ve Renk Seçenekleri

Mate XT Ultimate Design’ın estetik açıdan da göz doldurduğunu söylemek mümkün. Hem ergonomik hem de şık bir tasarıma sahip olan cihaz, farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Renk Seçenekleri:

  1. Siyah
  2. Zümrüt Yeşili
  3. Safir Mavisi
  4. Beyaz İnci
Malzeme:
Metal ve cam kombinasyonu, hafif ve dayanıklı bir yapı sağlıyor.

Huawei Mate XT Ultimate Design ne kadar?

İşte Huawei Mate XT Ultimate Design’ın çeşitli depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyatlandırması:

Model
RAM
Depolama Alanı
Fiyat
Huawei Mate XT Ultimate Design
12 GB
256 GB
2,199 Dolar
Huawei Mate XT Ultimate Design
16 GB
512 GB
2,499 Dolar
Huawei Mate XT Ultimate Design
6 GB
1 TB
2,799 Dolar

Not: Fiyatlar ülkelere göre değişiklik gösterebilir ve yerel vergiler hariçtir.

Huawei Mate XT Ultimate Design, üçe katlanabilir ekranı, güçlü donanımı ve estetik tasarımı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Hem iş hem de eğlence için devrim niteliğindeki bu cihaz, akıllı telefonlar arasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.



#Mobil
#Cep Telefonu
#Huawei
#Teknoloji
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