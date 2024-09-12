Çin’de düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılan dünyanın ilk 3’e katlanan telefonu Huawei Mate XT'in tüm detayları belli oldu.

Huawei, üç katlı ekrana sahip dünyanın ilk ticari olarak satılan telefonu olan Mate XT Ultimate Design’ı resmen piyasaya sürdü.

İşte teknoloji dünyasına damga vuran Huawei Mate XT'in özellikleri ve fiyatı...

İşte Mate XT Ultimate Design’in öne çıkan özellikleri ve teknik detayları:





Ekran Özellikleri

Mate XT Ultimate Design'in en dikkat çekici özelliği, üç katmanlı ekran yapısı.

Bu teknoloji, cihazı rakiplerinden ayıran en büyük etkenlerden biri.





Özellik Detaylar Ekran Türü OLED, esnek panel Boyutlar 7.8 inç açık, 6.5 inç tek katlı kullanımlarda Çözünürlük 2480 x 2200 piksel Yenileme Hızı 120Hz





Mate XT, kapalı durumda kompakt bir telefon gibi kullanılabiliyor, açıldığında ise neredeyse bir tablet büyüklüğünde ekran sunuyor.

Üç katlı yapısı sayesinde, kullanıcılar telefonu çeşitli modlarda kullanabiliyorlar:

Tam Katlı Mod: Standart telefon boyutlarında, rahat taşınabilir. Yarı Açık Mod: Çoklu görevler için ideal, e-kitap okuma veya not alma gibi kullanım durumlarına uygun. Tam Açık Mod: Tam bir tablet deneyimi, film izlemek, oyun oynamak veya büyük belgeler üzerinde çalışmak için mükemmel.





🔋 Pil ve Şarj Kapasitesi

Güçlü donanımın yanı sıra, Mate XT Ultimate Design’ın uzun ömürlü bir pile sahip olması da dikkat çekiyor.

Hızlı şarj teknolojisi, kullanıcılara gün boyu kesintisiz bir deneyim sunuyor.





Özellik Detaylar Pil Kapasitesi 5000 mAh Hızlı Şarj 66W hızlı şarj Kablosuz Şarj 50W kablosuz hızlı şarj Ters Şarj Özelliği Başka cihazları kablosuz şarj etme





📸 Kamera Performansı

Huawei, kameraları ile adını duyurmuş bir marka ve Mate XT Ultimate Design de bu geleneği sürdürüyor. Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera sistemi, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde profesyonel bir deneyim sunuyor.





Kamera Sistemi Detaylar Ana Kamera 50 MP, f/1.8, OIS Ultra Geniş Açı Kamera 16 MP, f/2.2 Telefoto Kamera 12 MP, f/2.4, 5x optik zoom Ön Kamera 32 MP, f/2.0 Video Kayıt 8K çözünürlüğe kadar destek





Pro Modu, kullanıcıların manuel ayarlarla profesyonel düzeyde çekimler yapmasına olanak tanırken, AI Destekli Sahne Tanıma özelliği sayesinde cihaz otomatik olarak en iyi fotoğraf ayarlarını seçiyor.

💾 Donanım ve Performans

Mate XT Ultimate Design, sadece tasarım değil performans anlamında da en üst seviyede.

Yüksek hızlı işlemcisi ve geniş depolama alanı sayesinde her türlü uygulama ve görev için üst düzey bir performans sergiliyor.

Özellik Detaylar İşlemci Kirin 9000S, 5nm teknoloji RAM 12 GB / 16 GB seçenekleri Depolama Alanı 256 GB / 512 GB / 1 TB seçenekleri İşletim Sistemi HarmonyOS 4.0 5G Desteği Var





🏎 Oyun ve Multimedya Deneyimi

120Hz ekran yenileme hızı, oyunlarda akıcı grafikler sağlarken, GPU Turbo X teknolojisi sayesinde oyun performansı artırılıyor.

DTS Ultra Ses Sistemi, cihazın güçlü hoparlörleriyle sinematik bir ses deneyimi sunuyor.

🛡 Güvenlik Özellikleri

Huawei Mate XT Ultimate Design, güvenliği de ön planda tutuyor.

Kullanıcı verilerini korumak için birçok farklı güvenlik seçeneği sunuluyor.





Özellikler Detay Yüz Tanıma Gelişmiş 3D yüz tanıma sistemi Parmak İzi Okuyucu Ekran altı parmak izi sensörü Veri Şifreleme Cihaz içi veri şifreleme





🖌 Tasarım ve Renk Seçenekleri

Mate XT Ultimate Design’ın estetik açıdan da göz doldurduğunu söylemek mümkün. Hem ergonomik hem de şık bir tasarıma sahip olan cihaz, farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Renk Seçenekleri:

Siyah Zümrüt Yeşili Safir Mavisi Beyaz İnci

Malzeme: Metal ve cam kombinasyonu, hafif ve dayanıklı bir yapı sağlıyor.





Huawei Mate XT Ultimate Design ne kadar?

İşte Huawei Mate XT Ultimate Design’ın çeşitli depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyatlandırması:

Model RAM Depolama Alanı Fiyat Huawei Mate XT Ultimate Design 12 GB 256 GB 2,199 Dolar Huawei Mate XT Ultimate Design 16 GB 512 GB 2,499 Dolar Huawei Mate XT Ultimate Design 6 GB 1 TB 2,799 Dolar





Not: Fiyatlar ülkelere göre değişiklik gösterebilir ve yerel vergiler hariçtir.

Huawei Mate XT Ultimate Design, üçe katlanabilir ekranı, güçlü donanımı ve estetik tasarımı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Hem iş hem de eğlence için devrim niteliğindeki bu cihaz, akıllı telefonlar arasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.







