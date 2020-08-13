Huawei Watch Fit ortaya çıktı: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Huawei'nin Watch Fit'i henüz piyasaya çıkmamasına rağmen Avusturya merkezli perakende devi tarafından özellik listesiyle yanlışlıkla sızdırıldı.Her ne kadar sonradan kaldırsalar da akıllı saatin tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Listeye göre; Huawei Watch Fit, bir ortam ışığı sensörüyle birlikte gelen 1,64 inç 456x280 piksel AMOLED ekrana sahip. Cihazın 4GB dahili depolama kapasitesi olduğu söyleniyor.

Saatte ivmeölçer, barometre ve kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Ayrıca, yüzme ve bisiklete binmeyi izleme özelliklerinin yanı sıra uyku izleme ve nefes alma egzersizlerini de yapabiliyorsunuz.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit, sızan listeye göre 5ATM'ye kadar suya dayanıklı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca en az Android 5.0 veya iOS 9 üzerinde çalışan cihazlarla uyumlu görünüyor. Akıllı saat 20 mm bileklik desteği ile listelenmiş ve bir silikon kordon ile paketlenmiştir.

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Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit kaç para olacak?

Avusturya merkezli TFK, Huawei Watch Fit'i 119 Euro (kabaca 10.500 Rs) fiyat etiketi ile listeledi.

Çevrimiçi perakendeci, listeyi kısa bir süre sonra sitesinden kaldırmış olsa da, önbelleğe alınmış sürümü, bir dizi fotoğrafla birlikte akıllı saatin tüm önemli ayrıntılarını deşifre etti.