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Teknoloji

Instagram şifresi nasıl yenilenir?

Instagram şifre yenileme ve değiştirme işlemini gerçekleştirmek çok kolay. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'da yaşanan birçok hata nedeniyle kullanıcılar şifre değiştirme ve şifre yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Sizler de şifrenizi unuttum diyor ve şifrenizi yenilemek istiyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Yeni Şafak
15:43 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İnstagram şifre yenileme

İnstagram şifre yenileme

Instagram şifre yenilemek isteyen ve unutanlar için popüler sosyal medya devi, kullanıcılarına çözüm yolları sunuyor. Peki Instagram şifresi nasıl yenilenir veya Instagram şifresini unutanlar yeni şifrelerini nasıl oluşturur?

Instagram şifresini yenilemek veya unutanların hesaplarına geri kavuşabilmeleri için şifrelerini yeniden oluşturmak aslında çok kolay.

INSTAGRAM ŞİFRESİ NASIL YENİLENİR?

Instagram şifresini yenilemek isteyen kullanıcıların hesap şifrelerini bilmeleri gerekiyor. Akabinde şifrenizle mobil ve ya masaüstünden hesabınıza girmeniz gerekiyor. Hesaba giriş işlemi gerçekleştikten sonra profil ayarlarına tıklayın ve sonrasında sol tarafta yer alan Şifre değiştir butonuna tıklayın. Açıklan pencerede ‘Eski Şifre’, ‘Yeni Şifre’ ve ‘Yeni Şifreyi Tekrar Gir’ seçeneklerini doldurun. Şifreyi kaydet butonuna tıklayarak işleminizi bitirin. Artık Instagram hesabınıza belirlediğiniz yeni şifre ile giriş yapabilirsiniz.


INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YENİLERİM?

Instagram unuttuysanız şifrenizi yenilemenin kolay bir yolu bulunuyor. Bu işlemi kolayca tamamlayabilmeniz için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak mail adresinisizi girmeniz yeteli olacaktır. Ardından Instagram kullanıcı adınızı veya hesabınızla ilişkili e-posta adresini kullanarak şifre yenilenebiliyor. Linki tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana e-posta veya kullanıcı adınızı girin ardından robot olmadığınızı doğrulayın. E-mail adresinize doğrulama linki gelecek linke tıklayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.


GÜÇLÜ ŞİFRE NEDİR? INSTAGRAM GÜÇLÜ ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

  • - En az 8 karakterden oluşur.
  • - Harflerin yanı sıra, rakam ve "?, @, !, #, %, +, -, *, %" gibi özel karakterler içerir.
  • - Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır.
  • - Bu kurallara uygun parola oluştururken genelde yapılan hatalardan dolayı saldırganların ilk olarak denedikleri parolalar vardır. Bu nedenle parola oluştururken aşağıdaki önerileri de dikkate almak gerekir.
  • - Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır.
  • (Örneğin doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız, .... gibi)
  • - Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.
  • - Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar kullanılmamalıdır.

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1 saat önce
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