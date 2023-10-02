iPhone 15'te hata: Apple kabul etti

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. iPhone 15 Pro, Apple'ın 2023 yılında çıkardığı amiral gemisi telefonudur. iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya göre bir dizi yeni özellik ve tasarım değişikliğiyle birlikte gelebilir. iPhone 15 Pro, Apple'ın en gelişmiş telefonu olacağı için, birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 15 Pro modelinin teknik özellikleri de açıklandı. Beklendiği gibi güçlü telefonlarla karşılaştık. İşlemci ailesinin de yeni modellerle beraber yenilendiği açıklandı. iPhone 15 Pro özellikleri neler, kamerası nasıl? İşte Apple'ın yeni ürünü IPhone 15 Pro özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgiler...