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Teknoloji

iPhone 15'te hata: Apple kabul etti

Apple'ın, Türkiye'de 50 bin TL'den satışa sunulan iPhone 15 serisi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Serinin "ağır" üyesi iPhone 15 Pro'da fark edilen hatayı Apple da kabul etmek zorunda kaldı. Teknoloji devi güncelleme yayımlayacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

09:09 . 2/10/2023 Pazartesi
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iPhone 15.

iPhone 15.

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarının cihazların beklenenden daha fazla ısınmasıyla ilgili şikayetlerini kabul etti.


Yapılan açıklamada şirket, aşırı ısınma sorununu çözmek için yakında bir yazılım güncellemesinin geleceğini söyledi.


Sorunların, iOS 17'deki hatalardan ve Instagram ve Uber dahil bazı üçüncü taraf uygulamalarda yapılan ve A17 Pro çipine aşırı yük getiren son güncellemelerden kaynaklandığı görülüyor.


Apple, düzeltmeleri sunmak için doğrudan Instagram gibi uygulama geliştiricilerle çalıştığını söyledi.


iPhone 15 Pro arayışında soğutma konusunda taviz verdiğini savunuyor


Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın daha hafif bir iPhone 15 Pro arayışında soğutma konusunda taviz verdiğini savunuyor.


Ayrıca bazı raporlar, iPhone 15 Pro'nun yeni titanyum çerçeve tasarımının aşırı ısınmaya katkıda bulunabileceğini öne sürüyordu .


Ancak Apple, yeni malzemelerin önceki paslanmaz çelik iPhone'lara göre daha iyi ısı dağılımı sağladığını iddia ediyor.


Apple, aşırı ısınmanın bir güvenlik sorunu olmadığını ve uzun vadeli performansı etkilemeyeceğini vurguluyor.


Şirket, yeni iPhone'ların fotoğrafları ve diğer içerikleri arka planda indekslemesi nedeniyle başlangıçta daha sıcak çalışmasının normal olduğunu söyledi.

iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı
iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. iPhone 15 Pro, Apple'ın 2023 yılında çıkardığı amiral gemisi telefonudur. iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya göre bir dizi yeni özellik ve tasarım değişikliğiyle birlikte gelebilir. iPhone 15 Pro, Apple'ın en gelişmiş telefonu olacağı için, birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 15 Pro modelinin teknik özellikleri de açıklandı. Beklendiği gibi güçlü telefonlarla karşılaştık. İşlemci ailesinin de yeni modellerle beraber yenilendiği açıklandı. iPhone 15 Pro özellikleri neler, kamerası nasıl? İşte Apple'ın yeni ürünü IPhone 15 Pro özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgiler...


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