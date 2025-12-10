Yeni Şafak
iPhone kullanıcıları dikkat: Apple’dan sıfır tıklama saldırılarına karşı uyarı

23:4810/12/2025, Çarşamba
G: 11/12/2025, Perşembe
Apple, dünya çapında iPhone kullanıcılarını hedef alan gelişmiş casus yazılımlara karşı uyarıda bulundu. 150 ülkedeki kullanıcılar, cihazlarının tehlikede olduğunu belirten bildirimler aldı. Şirket, gazeteciler, iş insanları ve diplomatları özellikle risk altında gösterdi.

Apple, dünya genelinde 150 ülkedeki iPhone kullanıcılarını tehdit eden siber saldırılara karşı uyarılarda bulundu. Şirket, kullanıcıların cihazlarının gelişmiş casus yazılımlarına karşı savunmasız olduğunu belirterek, özellikle gazeteciler, diplomatlar ve iş insanlarının hedef alınabileceği konusunda bilgilendirdi. Saldırıların, "paralı casus yazılımlar" kullanılarak gerçekleştirildiği ve cihaz üzerindeki tüm etkinliklerin uzaktan izlenebileceği ifade edildi.


Apple, saldırıların "sıfır tıklama" yöntemiyle yapıldığını belirterek, bu tür saldırılarda kullanıcı etkileşimi gerektirmeden cihazların ele geçirilebileceğini aktardı. Saldırılar, iMessage üzerinden gönderilen zararlı görseller, Safari tarayıcısındaki açıklar veya üçüncü taraf internet sitelerindeki reklamlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Kullanıcıların, zararlı yazılımlar hakkında bazı belirtilere dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu belirtiler arasında iPhone’un aşırı ısınması, tanımadık uygulamaların ana ekranda belirmesi ve sistem hataları yer alıyor.


Apple’ın güvenlik önerileri

Apple, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bazı adımlar önerdi. Cihazların en güncel iOS sürümüne yükseltilmesi, iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi ve sadece App Store’dan uygulama indirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçınılması ve bireysel hedef alınan kullanıcılar için Kilit Modu’nun aktif hale getirilmesi gerektiği belirtildi.


Apple’dan yine belirsizlik

Apple, hangi kullanıcıların saldırılardan etkilendiği veya saldırganların kimlikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, saldırganların taktiklerini hızlıca güncelleyebileceğinden dolayı, güvenlik gerekçesiyle daha fazla bilgi paylaşılmadığını belirtti.

