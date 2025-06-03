iPhone’larda devrim başlıyor: iOS 26 mı geliyor? Apple WWDC 2025’te neleri değiştiriyor?

Her ne kadar geliştiricilere yönelik bir etkinlik olsa da, WWDC 2025’in iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch ve Vision Pro kullanıcıları için de önemli duyurular içermesi bekleniyor.





Sürüm adlarında radikal değişiklik gündemde

Apple CEO’su Tim Cook, açılış konuşmasında şirketin yeni nesil işletim sistemlerini tanıtacak. iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS’un güncellenmiş sürümleri duyurulacak.





Kulis bilgilerine göre Apple, bu yıl geleneksel sürüm adlandırma sistemini değiştirmeyi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, yazılımları 2026 yılına referansla iOS 26, macOS 26, watchOS 26 gibi adlarla sunabilir.

Apple Intelligence ve sağlık takibinde yeni dönem

Etkinlikte en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Apple’ın yapay zeka hamlesi olacak. Şirketin "Apple Intelligence" adını verdiği yeni nesil yapay zeka sisteminde önemli geliştirmeler açıklanacak. Ayrıca Vision Pro gözlüğüyle ilgili yeni özellikler ve gelişmiş sağlık takibi çözümleri de tanıtılabilir.





Apple Geliştirici İlişkileri Başkan Yardımcısı Susan Prescott, etkinlik hakkında şunları söyledi:

“WWDC'nin bir başka yılını daha küresel geliştirici topluluğumuzla kutlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Geliştiricileri daha da ileri taşıyacak yenilikleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”