Julian Assange'ın Twitter hesabı silindi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan Wikileak'ın kurucusu Julian Assange'nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter'dan silindiği belirtildi. Assange'ın Twitter'da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiği ise henüz belli değil.

Julian Assange kimdir?

Julian Paul Assange (d. 3 Temmuz 1971), Avustralyalı internet aktivistidir.

Assange, Queensland eyaletinin Townsville şehrinde doğmuştur.Annesi Christine Ann Hawkins (d. 1951), görsel sanatçı; babası John Shipton, anti-savaş eylemcisi ve müteahhittir. Assange, çift ayrıldıktan sonra dünyaya gelmiştir.1 yaşındayken annesi, aktör olan Richard Brett Assange ile evlenmiştir. 1979 civarında annesi tekrar boşanmış ve Leif Meynell ile birlikte olmuştur.Assange'ın göçebe bir çocukluğu olmuştur ve 13'ten fazla Avustralya şehrinde yaşamıştır.Evde okutulmanın yanı sıra bir çok okulda bulunmuştur.İlkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi Townsville'da okumuştur. 1994'te Central Queensland Üniversitesi'nde ve 2003–2006 yıllarında Melbourne Üniversitesi'nde programlama, matematik ve fizik okumuştur.

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1993 yılında Assange, Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'ne teknik danışmanlık verdi ve kovuşturmalara yardımcı oldu. Aynı yıl, Avustralya'daki ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'te çalışmaya başladı.1994 yılında programlamaya başladı, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yaptı, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996), Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996), Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997), ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000). Bu dönemde, AUCRYPTO forumunu yönetti, 1996 yılında 5.000 aboneye sahip olan "bilgisayar güvenliği konusunda tavsiyeler veren" bir web sitesi olan Best of Security'yi çalıştırdı;, Avustralyalı bilgisayar korsanları hakkındaki Suelette Dreyfus'un Underground (1997) kitabının araştırmasına katkıda bulundu.

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Ağustos 1999'da ses-veri toplama teknolojisi için Ulusal Güvenlik Ajansı'na verilen bir patent için: "Bu patent, insanları endişelendirmelidir. İnsanların denizaşırı telefon aramaları anlaşılmaz bir yabancı casus ajansının bağırsaklarında kopyalanıp arşivleniyor ve dinleniyor" demiştir.Hükümetler tarafından teknolojinin sistematik olarak istismarı, dünya vatandaşlarının temel özgürlüklerine karşı sürekli bir endişe kaynağı olmayı sürdürdü — onyıldan fazla süre sonra, Cypherpunks (2012) kitabının girişinde Assange özetlemiştir: "Bizim en büyük kurtuluş aracımız internet, şimdiye kadar gördüğümüz totaliterliğin en tehlikeli kolaylaştırıcısına dönüştürülmüştür.

ABD'de yürütülen bir soruşturmada; Julian Assange'ın ABD ordusuna ait gizli belgeleri sızdıran ve halen tutuklu bulunan er Bradley Manning'i belge sızdırmak için teşvik edip etmediği araştırılıyor. Manning'in belge sızdırma eyleminde Assange'ın rolü olduğu tespit edilirse ABD'nin Assange'a da dava açacağı belirtiliyor.