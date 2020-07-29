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Teknoloji Kamu çalışanları Whatsapp yerine yerli uygulama kullanacak
SOSYAL MEDYA

Kamu çalışanları Whatsapp kullanabilecek mi?

Kamu çalışanları Whatsapp yerine yerli uygulama kullanacak

Meclisten geçen sosyal medya yasası kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor. Yasayla birlikte kamu çalışanları iş için Whatsapp ya da Telegram gibi yabancı menşeili platformları kullanamayacak. Kişisel işlerinde kullanım konusunda ise bu konuda bir engelleme bulunmuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Sosyal medya ile ilgili yasa tasarısını Meclis'ten geçerken yasanın bir bölümü de kamu çalışanlarını ilgilendiriyor.

Geçen yasaya göre kamu çalışanları iş için haberleşme yöntemi olarak Whatsapp, Telegram gibi uygulamaları kullanamayacak bunun yerine bu uygulamaların yerli muadilleri tercih edilecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin açıklamalarına göre bu düzenleme, "kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması" amacıyla uygulamaya koyuldu. Kamu çalışanlarına yönelik yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyarında yabancı şirketlere ait haberleşme uygulamaları yerine yerli uygulamalar kullanılacak.

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Özel hayatlarında kullanabilecekler.

Kamu çalışanları özel hayatlarında Whatsapp kullanabilecek mi?

Özel hayatlarında ise bu uygulamalar ile ilgili hiçbir sınırlama bulunmuyor. Kamu çalışanları kişisel işlerinde Whatsapp ve ya Telegram gibi uygulamaları kullanabilir.

Bu yasanın arkasındaki motivasyonlardan biri güvenlik olurken diğeri de yerli uygulamaları kullanmayı teşvik etmek.

Daha önce bu alanda kullanılması için PTT Messenger geliştirilmişti. Uygulamaya olan talebin artması bekleniyor.

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