Mühendis çiftten yerli ve milli dosya transferi uygulaması

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te 2007 yılında firma kuran girişimci genç mühendisler, 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Teknogirişim Sermayesi Desteği" alarak ürettikleri bulut dosya depolama, siber güvenlik, yapay zeka, gömülü sistem yazılımları ve akıllı makine kontrol yazılımları ile göz dolduruyor.
Ürettikleri yazılımlar ve projeler ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılayan mühendislerin hedefi, Türkiye'nin yazılım konusunda dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak.
Mühendislerden Mehmet Özcan, eşiyle 11 yıldır yazılım sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.
WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık
Özcan, yazılım konusunda ülkenin dünyada söz sahibi olması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Bu kapsamda dosya transferi için kullanılan 'WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık. Bu program WeTransfer'den her yönüyle çok daha iyi. Milli ve yerli olarak dünyada bir marka haline gelebilecek yazılımı tamamen biz geliştirdik. Dosya, bilgi ve belgelerimiz ülke içinde kalacak ve başka ülkeler tarafından görülmeyecek. Çok bilinen dosya transfer bulut teknolojisi yazılımlarında en fazla 2 gigabayt dosya gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz dosya ise 7 gün sanal bellekte kalabiliyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz yazılımda 5 gigabaytlık dosyayı istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Üstelik 10 gün boyunca sanal bellekte de kalabiliyor."
Kurdukları ortaklıktan sonra evlendiler
Gamze Özcan da eşiyle 2007'de kurdukları ortaklıktan sonra evlendiklerini anlattı.
İki çocuk annesi Özcan, kızını 3 aylık iken yanlarında işe götürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
- "Kızım 5 yaşında ve 2,5 yaşında da bir oğlum var. Şirkette hem bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum hem de çocuklarıma annelik yapıyorum. Onlar burada kurduğumuz kreşte vakit geçirirken biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazen çalıştığımız alanlara gelerek bizimle dolaşıyorlar. Amacımız yerli yazılımlar üreterek ülkemizi bir otorite haline getirmek. Bu kapsamda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."