Mühendis çiftten yerli ve milli dosya transferi uygulaması Konya'da yaşayan bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, tamamen yerli olarak ürettikleri siber güvenlik, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor. 11 yıldır yazılım sistemleri üzerine çalışan çift, dosya transferi için kullanılan 'WeTransfer'den çok daha iyi olan 'Filegoes' programını çıkardı.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 12:17 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 12:31 AA