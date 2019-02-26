Teknoloji MWC 2019un yıldızı Galaxy Fold
MOBİL

MWC 2019'un yıldızı Galaxy Fold

Samsung'un geçtiğimiz günlerde San Fransisco'da tanıtımını yaptığı Galaxy serisi MWC 2019'un en ilgi çeken cihazları arasında yer aldı. Barselona'da gerçekleşen fuara katılarak cihazları yerinde inceleme imkanı yakaladık. Galaxy serisinin en dikkat çeken cihazı Galaxy Fold'u sizler için inceledik.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Samsung Galaxy Fold cam bir standın içinde korunuyor.
Samsung Galaxy Fold cam bir standın içinde korunuyor.

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC 2019'un ikinci gününde en yeni cihazları incelemeye devam ediyoruz. Fuarın en büyük standlarından biri Samsung'a ait. Samsung standında tüm yeni modeller sergileniyor. Tabi ki en dikkat çeken cihaz geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Fold olarak öne çıkıyor.

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefon macerası uzun yıllardır internette bir efsane olarak dolaşıyordu. Güney Koreli teknoloji devi 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği etkinlikle bu söylentileri sonlandırdı. Samsung'un gövde gösterisi yaptığı etkinlikte en dikkat çeken cihaz katlanabilir ekranlı Galaxy Fold olmuştu.

Fuarı ziyaret edenler Galaxy Fold'u bu şeridin arkasından görebiliyor.

Barselona'da gerçekleşen MWC 2019'da da durum değişmedi. Fuarı en göz alıcı standlarından birine sahip olan Samsung, yeni Galaxy Fold cihazını cam bir standın içinde saklıyor. Cihazı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamasakta gayet şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerekiyor.

Galaxy Fold teknik özellikleri

- Ana ekran: Ana ekran: 7.3 inç QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)

  • - Kapak ekranı: 4.6 inç HD+ Super AMOLED (21:9)
  • - İşlemci: Exynos 9820
  • - Bellek: 12 GB RAM LPDDR4x
  • - Depolama alanı: 512 GB
  • - Ana kamera: Ultra geniş açı 16 MP, f/2.2 // Geniş açı 12 MP (2PD), f/1.5 – f/2.4, OIS // Telefoto 12 MP f/2.4, OIS
  • - Kapak kamerası: 10 MP (2PD), f/2.2
  • - Ön kamera: Geniş Açı 10 MP (2PD) f/2.2 // RGB Derinlik 8 MP f/1.9
  • - Batarya: 4.380 mAh
  • - İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı
AB samimi değil

AB samimi değil

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlulara hitap etti.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

İstanbul'da bu sabah 7 terörist böyle yakalandı.
S-400 konusu bitmiştir

S-400 konusu bitmiştir

​Bakan Çavuşoğlu'ndan, AB ve S-400 açıklaması.
Engellioranları değişti

Engellioranları değişti

​Bakanlık yeni dönemdeki değişiklikleri duyurdu.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaşları yükseltildi

Yaşları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi

​​CHP'li Saruhan'ın Bodrum'daki adaylığı düşürüldü.

Vatandaşlarla kutladı

Vatandaşlarla kutladı

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi.
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.
Sınav jokerlerine gözaltı

Sınav jokerlerine gözaltı

​12 ilde başlatılan operasyonda 54 kişi yakalandı.
Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

​ABD ve AB'nin baskısına karşı B Planı gündemde.
Enkazdan yeni görüntüler

Enkazdan yeni görüntüler

​Sala'yı taşıyan uçakla ilgili önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.