MWC 2019'un yıldızı Galaxy Fold

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC 2019'un ikinci gününde en yeni cihazları incelemeye devam ediyoruz. Fuarın en büyük standlarından biri Samsung'a ait. Samsung standında tüm yeni modeller sergileniyor. Tabi ki en dikkat çeken cihaz geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Fold olarak öne çıkıyor.

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefon macerası uzun yıllardır internette bir efsane olarak dolaşıyordu. Güney Koreli teknoloji devi 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği etkinlikle bu söylentileri sonlandırdı. Samsung'un gövde gösterisi yaptığı etkinlikte en dikkat çeken cihaz katlanabilir ekranlı Galaxy Fold olmuştu.

Fuarı ziyaret edenler Galaxy Fold'u bu şeridin arkasından görebiliyor.

Barselona'da gerçekleşen MWC 2019'da da durum değişmedi. Fuarı en göz alıcı standlarından birine sahip olan Samsung, yeni Galaxy Fold cihazını cam bir standın içinde saklıyor. Cihazı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamasakta gayet şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerekiyor.

Galaxy Fold teknik özellikleri

- Ana ekran: Ana ekran: 7.3 inç QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)

- Kapak ekranı: 4.6 inç HD+ Super AMOLED (21:9)

- İşlemci: Exynos 9820

- Bellek: 12 GB RAM LPDDR4x

- Depolama alanı: 512 GB

- Ana kamera: Ultra geniş açı 16 MP, f/2.2 // Geniş açı 12 MP (2PD), f/1.5 – f/2.4, OIS // Telefoto 12 MP f/2.4, OIS

- Kapak kamerası: 10 MP (2PD), f/2.2

- Ön kamera: Geniş Açı 10 MP (2PD) f/2.2 // RGB Derinlik 8 MP f/1.9

- Batarya: 4.380 mAh

- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie