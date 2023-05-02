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Teknoloji

Önde gelen yapay zeka uzmanından uyarı: Bizden akıllı varlıklar ve uzun vadede kontrolü ele geçirme riskleri var

Yapay zekanın vaftiz babası olarak bilinen bilim insanı Geoffrey Hinton, çalışmalarından pişmanlık duyduğunu belirterek Google şirketinden istifa etti. İngiliz BBC televizyonuna konuşan bilim insanı, “Bizden akıllı varlıklar ve uzun vadede kontrolü ele geçirme riskleri var” uyarısında bulundu.

14:56 . 2/05/2023 الثلاثاء
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Geoffrey Hinton.

Geoffrey Hinton.

Teknoloji sektörünün önde gelen alanlarından yapay zeka çalışmaları dünya çapında tartışmalara yol açtı. Teknolojinin "vaftiz babası" kabul edilen ve yapay zekaya yıllarını veren bilim insanı Geoffrey Hinton, “Çalışmalarımdan pişmanım” diyerek Google’dan istifa etti.


Geoffrey Hinton.

75 yaşındaki bilim insanı, İngiliz BBC kanalına konuştu. Yapay zekadan korktuğunu, “Bizden daha akıllı varlıkların kontrolü ele almasına yönelik uzun vadeli riskleri nasıl bertaraf edeceğiz?” sözleriyle ifade etti.


Hinton, yapay zeka ve insan zekası arasındaki farkın, uzun vadede yapay zekanın üstün gelmesini sağlayacağını söyledi ve “Yakın zamanda bir sonuca vardım. Geliştirdiğimiz zeka sistemleri, bizim zekamızdan oldukça farklı. Biz biyolojik sistemleriz. Onlar dijital sistemler. Aradaki fark şu: dijital sistemlerde aynı dünya modeline sahip çok sayıda kopya var. Hepsinin öğrenme süreci ayrı, ama eş zamanlı bilgi paylaşımı yapabiliyorlar. 10 bin kişi düşünün. Bir kişi bir şey öğrendiğinde herkes de otomatik olarak öğreniyor. Bu yüzden bilgi kapasiteleri insanlardan daha fazla” ifadelerini kullandı.


Yapay zeka uzmanı kötü aktörlerin yapay zeka teknolojisini suistimal etme ihtimalinin de olduğunu vurguladı. “Çok hızlı bir gelişme söz konusu. Bu konuda endişelenmeliyiz” dedi.


Hinton'un derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine öncü araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin yolunu açmıştı.

#Yapay Zeka
#Teknoloji
#Geoffrey Hinton
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