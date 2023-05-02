Önde gelen yapay zeka uzmanından uyarı: Bizden akıllı varlıklar ve uzun vadede kontrolü ele geçirme riskleri var

Hinton, yapay zeka ve insan zekası arasındaki farkın, uzun vadede yapay zekanın üstün gelmesini sağlayacağını söyledi ve “Yakın zamanda bir sonuca vardım. Geliştirdiğimiz zeka sistemleri, bizim zekamızdan oldukça farklı. Biz biyolojik sistemleriz. Onlar dijital sistemler. Aradaki fark şu: dijital sistemlerde aynı dünya modeline sahip çok sayıda kopya var. Hepsinin öğrenme süreci ayrı, ama eş zamanlı bilgi paylaşımı yapabiliyorlar. 10 bin kişi düşünün. Bir kişi bir şey öğrendiğinde herkes de otomatik olarak öğreniyor. Bu yüzden bilgi kapasiteleri insanlardan daha fazla” ifadelerini kullandı.