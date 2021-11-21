Pandemiyle bilişim zirveye oynuyor

Pandemi, son 10 yıl içinde bilişim sektörünün geçirdiği en iyi yıl oldu diyebiliriz. İşletmelerin orta vadede yapmayı planladığı dijitalleşme yatırımları salgın sürecinde hızlanırken pek çok sektörün çalışma biçimini değiştirdi. Bu dönüşüm teknoloji yatırımlarına olumlu şekilde yansıdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021'in aynı döneminde 161 milyar TL’ye yükseldi. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.

NESNELERİN İNTERNETİ ARTIK HAYATIMIZDA

Yerli girişimciler, seneler sürebilecek gelişimi bir yıla sığdırdı. Bu nedenle, 2021 girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl oldu. Türkiye bu alanda geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştı. Yılın 3. çeyreğinde Türkiye’den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Türkiye, bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması kişisel ve kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına da sebep oldu. İçinde bulunduğumuz dönemin de etkisi ile güvenlik, bulut, uzaktan çalışma çözümleri, alt yapı ve ağ çözümleri, sektörel yazılım, nesnelerin interneti ve buna bağlı hizmetler büyüdü.

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DEV ORGANİZASYON 21. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Salgın günlerinde AR-GE faaliyetlerinden büyüyen dijital yatırımlara kadar farklı alanlarda teknolojik birikimini güçlendiren Türkiye, yeni dönemin yol haritasını da belirlemek üzere Bilişim Zirvesi 21’e hazırlanıyor. Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, “Bu yıl alıştığımız ve benimsediğimiz teknolojilerle vedalaşma zamanının yaklaştığına dikkat çekeceğiz. Evren Sanatı olarak tanımladığımız tema ile bu yıl 24 Kasım'da tekrar karşınızda olacağız. İleri teknoloji uygulamalarının birlikte ve bütün olarak hayata akışını ve tüm sistemleri uğratacağı değişimi ele alacağız. Açılış programıyla birlikte 9 ayrı temanın paralel olarak işlenecek” değerlendirmesinde bulundu.

Neslihan Aksun

Masada gelecek var

Neslihan Aksun, bilişim sektöründe Türkiye'nin potansiyelinin de tartışılacağını belirterek şöyle konuştu: “Bilişim Zirvesi etkinliklerimizde geleceği masaya yatırıyoruz.

Gelecek yıl Bilişim Zirvesi’nde teknolojinin dünyamızın geleceği için çevresel ve iklim felaketlerini önlemesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi yönünde vizyon sunacağız.”