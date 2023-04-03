Parola: Sıfır risk!

Savunma sanayii alanında atılan önemli adımlara yapay zeka destekli otonom sistemler damga vuruyor. HAVELSAN özellikle son 2 yılda geliştirdiği otonom sistemler sayesinde karada Barkan, Kapgan, denizde Sancar, havada ise Baha ile Mehmetçiğin gücüne güç kattı. Keşif ve gözetleme kabiliyetine sahip insansız hava, kara ve deniz araçları, ülkenin sınır güvenliği için büyük önem taşıyor. Yapay zeka destekli araçlar operasyonlar sırasında olası riskleri de en aza indiriyor.

BULUT ALTINDAN KONTROL EDİYOR

Mehmetçiğin havadaki destekçilerinden Baha, görev esnasında ulaşılamayan noktaları bulut altından kontrol ederek net veriye ulaşma imkanı sağlıyor. Aracın otonom kontrolü ise yer kontrol istasyonundan yapılıyor. Kalkış-iniş ve görev planıyla bütün işleri bir yerden yapan Baha, GPS üzerinden haberleşerek, girilen görev planını otonom bir şekilde tamamlıyor.

Sancar, Barkan, Kapgan.

DOĞAL AFETTE DE DEVREDE

Kara ve hava araçlarının koordineli çalışması için karma sürü teknolojisi çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Sözkonusu teknolojinin kara ve havadan koordinat belirleyerek, hedefleri imha etmesi bekleniyor. Şu an karakol seviyesinde çalışan sistem, 50-60 kilometre mesafedeki noktalara ulaşarak, tehlikeyi geri bildirimle aktarabiliyor. Sadece askeri değil ,doğal afet, petrol boru hatlarının korunması, yasa dışı olaylarda da anlık müdahale amacıyla da gözetleme yapabiliyor.

Baha.

HÜNERLERİ SAY SAY BİTMİYOR

HAVELSAN’ın bir diğer otonom sistemi Barkan, güvenlik güçlerine karşı tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve çetin hava koşullarında da görevini yapabilme özelliğine sahip. Yüksek riskli askeri görevlerde başarılı performans sergileyerek, muharebe etkinliğini artıran Barkan, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri yerine getiriyor.







