PlayStation, 2026’da PS5 kullanıcıları için merakla beklenen yeni oyunları tanıtan bir fragman yayınladı. Bu özel tanıtımda, Marvel’s Wolverine ve Nioh 3 gibi büyük projeler, PlayStation oyuncularını heyecanlandıran isimler arasında yer aldı. Ancak bu sadece başlangıç. Sony, The Game Awards yaklaşırken, 2026 oyun takviminde daha fazla sürpriz yapmaya hazırlanıyor.





Yeni oyunların tanıtımı

Fragmanda, PlayStation için 2026’da çıkacak oyunlar tek tek sıralandı. Bu listede, Resident Evil Requiem, Marvel’s Wolverine, Nioh 3 ve daha fazlası yer aldı. Özellikle Marvel’s Wolverine, PS5 için merakla beklenen bir yapım olarak dikkatleri üzerine toplarken, Nioh 3’ün kesin çıkış tarihi, Team Ninja’nın seriyi yeniden canlandırmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Resident Evil Requiem’in 27 Şubat’ta çıkacak olması, Capcom’un 2026 yılı için güçlü bir oyun stratejisi geliştirdiğini ortaya koyuyor.





2026 takvimi genişliyor

Saros, Crimson Desert ve 007 First Light gibi oyunlar, yılın ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapacak. Bu yapımlar, PlayStation 5 kullanıcıları için heyecan verici bir başlangıç yapacak. TT Games’in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ile LEGO serisini yeniden gündeme getireceği de fragmandan anlaşılan bir diğer önemli detay. Ancak bu sadece görünen kısmı; GTA 6 ve Phantom Blade Zero gibi dev yapımların fragmanda yer almamış olması, PlayStation’ın ilerleyen dönemde büyük duyurular yapacağı sinyalini veriyor.





Büyük duyurular yolda