PlayStation 6 grafik devrimi başlıyor: Sony ve AMD’den Project Amethyst sürprizi

PlayStation 6’nın kalbinde yer alacak Project Amethyst GPU mimarisi, ışın izleme performansını artırırken yapay zekâ destekli görüntü işlemede büyük bir sıçrama sunacak. Sony ve AMD, bu teknolojiyle oyun deneyimini yeniden tanımlıyor.





Işın izleme ve yapay zekâ işlem gücünde yeni dönem başlıyor

Sony ve AMD, gelecek nesil oyun konsoluna yön verecek yeni grafik mimarisi Project Amethyst’i resmen tanıttı. İki teknoloji devinin ortak çalışması olan sistem, hem ışın izleme hem de yapay zekâ destekli işlem gücü alanında önemli bir sıçrama hedefliyor.





Sony’nin baş sistem mimarı Mark Cerny ile AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu yöneticisi Jack Huynh, yeni mimarinin hâlâ simülasyon aşamasında olduğunu ancak testlerin “geleceğin oyun motorlarını yeniden tanımlayacağını” vurguladı.





Yeni GPU’nun kalbinde “Neural Arrays” ve “Radiance Cores”

Project Amethyst, iki temel donanım yeniliğiyle dikkat çekiyor: Neural Arrays ve Radiance Cores. Neural Arrays, GPU içindeki işlem birimlerinin birbirinden bağımsız çalışmak yerine veri paylaşımı yapmasına olanak tanıyor. Bu yöntem, özellikle yüksek çözünürlüklerde kare hızını koruma ve görüntü yükseltme teknolojilerinde verimliliği artırıyor. AMD’ye göre bu sistem, makine öğrenimi tabanlı yükseltme tekniklerinde “görsel bütünlüğü kaybetmeden” hız kazanılmasını sağlayacak.





Diğer tarafta, Radiance Cores ışın ve yol izleme işlemlerini özel donanım blokları üzerinden yürütüyor. Bu yapı, NVIDIA’nın RT çekirdeklerine rakip olarak geliştirildi ancak doğrudan ışın ve patika izlemeye optimize edildiği için daha az güçle daha fazla ışık detayı sunabiliyor. Böylece GPU’nun diğer birimleri gölgelendirme, doku işleme ve geometri hesaplamalarına daha fazla kaynak ayırabiliyor.





Verimlilikte yeni adım: Universal Compression

Sony ve AMD ayrıca “Universal Compression” adını verdikleri yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, PS5’teki Delta Color Compression tekniğinin gelişmiş bir versiyonu olarak tanımlanıyor.





Yeni yöntem, grafik hattındaki verileri otomatik olarak sıkıştırarak bellek bant genişliği ihtiyacını azaltıyor, güç tüketimini düşürüyor ve verimliliği artırıyor. Bu da hem enerji tasarrufu hem de daha serin çalışan bir GPU anlamına geliyor.





Yeni nesil için hedef: Gerçek zamanlı sinema kalitesi