ROG Xbox Ally serisi Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatları

2006’dan bu yana oyun donanımlarıyla bilinen Republic of Gamers, yeni konsol serisini Türkiye’de satışa sundu. ROG Xbox Ally Serisi, güçlü donanımı, taşınabilirliği ve Xbox ekosistemiyle tam uyumu sayesinde oyunseverlere her ortamda kesintisiz oyun keyfi vaat ediyor.





SUS ROG Xbox Ally Türkiye fiyatı

ASUS’un oyun tutkunları için geliştirdiği yeni nesil el konsolları ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X, Türkiye’de satışa sunuldu. 26 Eylül itibarıyla ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan cihazlar, 37.999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Üstelik ön sipariş verenlere Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediye ediliyor.





Xbox deneyimi taşınabilir hale geliyor

ASUS Republic of Gamers (ROG) ile Xbox ortaklığında geliştirilen ROG Xbox Ally Serisi, güçlü donanım ve optimize edilmiş yazılımıyla öne çıkıyor. AMD’nin son nesil işlemcilerinden güç alan bu cihazlar, PC oyunlarını taşınabilir konsol formatına getirerek oyunculara Xbox deneyimini her yerde yaşama fırsatı tanıyor.





Ergonomik ve yenilikçi tasarım

Yeni seri, uzun süreli oyunlarda konfor sağlamak için özel tasarlandı. Xbox’tan ilham alınan gövde yapısı, kaymaz yüzey desenleri ve el desteği ile rahat bir tutuş sunuyor. Özellikle ROG Xbox Ally X modelinde bulunan impulse tetikler, titreşimli ve hassas geri bildirimlerle oyun deneyimini daha gerçekçi hale getiriyor.

Yazılım ve arayüz avantajı

Windows 11 tabanlı özel arayüz, el konsolları için optimize edilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Armoury Crate Special Edition yazılımı, cihaz açıldığında tam ekran Xbox arayüzü sunarken; Game Bar sayesinde ayarlara hızlı erişim mümkün oluyor. Ayrıca farklı oyun mağazalarına ve modlara da kolayca erişim sağlanıyor.





Güçlü donanım ve performans

ROG Xbox Ally: AMD Ryzen Z2 A işlemci ve 60Wh batarya

ROG Xbox Ally X: AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 80Wh batarya, entegre NPU desteği

Her iki modelde de AMD’nin FSR, RSR ve AFMF teknolojileri yer alıyor. Böylece daha akıcı kare hızları, yüksek kaliteli grafikler ve yapay zeka destekli gelişmiş performans oyunculara sunuluyor.





