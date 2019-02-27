Samsung Galaxy ailesiyle MWC 2019'a damga vurdu

Samsung'un Galaxy S ailesi MWC 2019 başlamadan 5 gün önce 20 Şubat tarihinde ABD'nin San Fransisco şehrinde tanıtılmıştı. Fuara yeni cihazlarıyla adeta gövde gösterisi yapan Güney Koreli teknoloji devinin standı büyük bir ilgi gördü. Samsung'un Galaxy serisinin 10. yılına özel olarak çıkardığı Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G modellerini sizin için inceleme fırsatı bulduk.

Galaxy S10 ailesinin en küçük üyesi Galaxy S10e ile başlayacak olursak bu cihaz Samsung'un iPhone XR rakibi demek yanlış olmaz. Ancak Galaxy S10e çentiksiz ve delikli ekran tasarımıyla biraz daha şık görünüyor. Cihaz ailenin diğer üyelerine göre boyut olarak biraz daha ufak ancak oldukça ergonomik. Galaxy S10e versiyonu ailenin diğer üyelerinde olan ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip değil ve arka kısımda sadece iki kamera yer alıyor. Galaxy ailesinin diğer üyelerinde arka kısımda üç kameraya yer verilmişti.

Galaxy S10e teknik özellikleri

Çift arka kamerası ve güçlü donanımı ile ön plana çıkan Samsung Galaxy S10e özellikleri; 5.8 inç 1080p+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran, 12MP+16MP çift arka ve 10MP ön kamera, 8-çekirdekli Exynos 9820 Octa yonga seti, Mali-G76 MP12 GPU, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB dahili depolama alanı, FM radyo, NFC, IP68 sertifikası, Parmak izi okuyucu, Hızlı şarj ve 3100 mAh batarya şeklinde.

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Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 ailesine ismini veren model Galaxy S10 tam bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Infinity-O ekran tasarımıyla gelen cihaz ekran altı parmak izi okuyucusu ve üç arka kamerasıyla oldukça ilgi çekici bir görüntüye sahip.

Üç arka çift ön sensör/kamerası, ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle ön plana çıkan Samsung Galaxy S10 özellikleri; 5.8 inç 1440p+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran, 12MP+12MP+16MP+TOF dörtlü arka ve 10MP+8MP ön kamera/sernsör, 8-çekirdekli Exynos 9820 Octa yonga seti, Mali-G76 MP12 GPU, 8GB/12GB RAM, 128GB-512GB/1TB dahili depolama alanı, FM radyo, NFC, IP68 sertifikası, Parmak izi okuyucu, Hızlı şarj ve 3100 mAh batarya şeklinde.

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 ailesinin şimdilik en büyük üyesi Galaxy S10 Plus 6.4 inç büyüklüğündeki ekranla geliyor. Cihazın teknik özellikleri diğer üyeleriyle benzerlik gösteriyor demek yanlış olmaz. Ancak en büyük fark 4.100 mAh büyüklüğündeki batarya diyebiliriz.

Galaxy S10 ailesini incelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.