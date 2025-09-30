Yeni Şafak
Samsung One UI 8 güncellemesi yayında: İşte Android 16 alan modeller

23:0130/09/2025, Salı
One UI 8 güncellemesi alan modeller belli oldu
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini kararlı sürüm olarak yayınladı. İlk etapta Galaxy S25 serisi için çıkan güncelleme, kısa sürede Galaxy S24 ailesi, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold SE ve orta segment modeller olan Galaxy A56 ile A36’ya da ulaştı. Toplamda 13 farklı cihazın erişebildiği One UI 8, görsel yeniliklerin yanı sıra performans iyileştirmeleri, güvenlik geliştirmeleri ve yeni özellikler sunuyor. Güncelleme ülkelere göre kademeli şekilde dağıtıldığı için listedeki cihaz sahipleri birkaç gün içinde erişim sağlayabilecek. Kullanıcıların Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle menüsünden manuel olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini kararlı sürüm olarak kullanıcılarına sunmaya başladı. İlk etapta Galaxy S25 ailesi için dağıtılan güncelleme, kısa süre içinde diğer amiral gemisi, katlanabilir ve orta segment modellere de ulaştı.


One UI 8 güncellemesini alan Samsung modelleri

Samsung’un resmi listesine göre şu anda 13 farklı cihaz One UI 8 güncellemesine kavuştu:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold SE

Galaxy A56 ve Galaxy A36


One UI 8 güncellemesi nasıl yüklenir?

Samsung güncellemeyi ülkeler bazında aşamalı olarak dağıtıyor. Bu nedenle listedeki cihazınızda güncellemeyi henüz görmediyseniz, birkaç gün içinde ulaşması bekleniyor.

Manuel kontrol için: Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izleyebilirsiniz.


One UI 8’in getirdiği yenilikler

Yeni arayüz sadece görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Daha akıcı performans, yeni işlevler ve sistem optimizasyonları, Android 16 tabanlı gelişmiş güvenlik özellikleri kullanıcılara sunuluyor.


Güncelleme öncesi dikkat edilmesi gerekenler

One UI 8, büyük bir sistem güncellemesi olduğu için birkaç GB boyutunda dosya indirmeniz gerekiyor. Wi-Fi üzerinden indirme öneriliyor. Yükleme öncesinde cihaz şarjının en az %30 olduğundan emin olunmalı.

