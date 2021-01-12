Teknoloji Kim, nereli?
SOSYAL MEDYA

Sohbet uygulamaları hangi ülkelere ait: Kim, nereli? ​

Kim, nereli?

WhatsApp, 2021 ile birlikte yeni bir sözleşmeyi hayata geçiriyor. Sözleşmenin katı kuralları, WhatsApp yerine alternatif olarak kullanılabilecek uygulamaları gündeme getiriyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP bu kapsamda ilk sırada yer alıyor. İşte dünyadaki uygulamalar ve ülkeleri...

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

WhatsApp, 2021 ile birlikte yeni bir sözleşmeyi hayata geçiriyor. Sözleşmenin katı kuralları, WhatsApp yerine alternatif olarak kullanılabilecek uygulamaları gündeme getiriyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP bu kapsamda ilk sırada yer alıyor. Dünyadaki uygulamalar ve ülkeleri:

  • -Turkcell BiP: Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği Turkcell BiP, yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Metin mesajlaşma ya da görüntülü görüşmeye ek olarak fotoğraf ya da videoları kalite düşmeden göndermeyi sağlıyor. Ayrıca bas-konuş, anlık çeviri, acil durum butonu gibi özellikler de barındırıyor.

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-Viber: Viber uygulaması, esasında İsrailli Talmon Marco tarafından geliştiriliyor. Fakat daha sonra Japonya kökenli elektronik ticaret şirketi Rakuten bünyesinde vermeye devam ediyor.

  • -Skype: Özellikle bilgisayar üzerinden sesli ve görüntülü görüşme için sık kullanılan uygulamalardan biri olan Skype, ABD merkezli bir uygulama.

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-Google Hangouts: WhatsApp’a alternatif olarak gösterilen bir diğer uygulama ise Google Hangouts. Skype gibi Google Hangouts da ABD menşeili.

  • -WeChat: WeChat, anavatanı Çin’de en fazla kullanılan uygulamalar arasında ilk sırada geliyor.

-Telegram: Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram, listedeki diğer uygulamalar gibi çoklu platform desteğine sahip.

  • -Signal: Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da WhatsApp’a alternatif olarak gösterdiği Signal uygulaması, ABD'de kuruldu.

-Discord: Eskiden daha çok oyunculara hitap eden ama son dönemlerdeki güncellemelerle geniş bir kitleye yayılan Discord, ABD menşeili.

  • -Line: Line, Japonya’nın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri.
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