Temiz sosyal medya: İşte sosyal medya düzenlemesine ilişkin merak edilen detaylar

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM’de 16 saat süren bir maratonun ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle teklife, taraflara ilişkin İP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren ‘trafik bilgisi’ tanımına ‘port bilgisinin’ de eklenmesi eklendi. Düzenleme özetle şöyle:
TÜRK TEMSİLCİ
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bu şart sağlanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.
YURT DIŞINA TEBLİGAT
Muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.
48 SAATTE CEVAP
Sosyal ağ sağlayıcı, y apılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak.
ÜÇ AYLIK SÜRE
- Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Sosyal ağ sağlayıcılar yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.