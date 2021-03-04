​Sosyal medya SeeTalk ile konuşacak

Cihaz, aslında kişinin önünde bir mikrofon gibi duruyor ve konuşma metni 5 inçlik dokunmatik ekrandan okunabiliyor.

Görsel içeriklerin herşey olduğu günümüz dünyasında Youtuberlardan, siyasetçilere; spikerlerden öğretim üyelerine kadar birçok kişiyi ilgilendirecek bir yeniliğe imza atıldı. SeeTalk isimli son teknoloji ürün Türkiye’de geliştildi ve dünya pazarları için de gün sayıyor.

DÜNYADA İLK VE TEK

SeeTalk’un getirdiği bu teknoloji ile Sunny Elektronik Dünyada ilk olan bu yeniliğe imza attı. Cihaz, aslında kişinin önünde bir mikrofon gibi duruyor ve konuşma metni 5 inçlik dokunmatik ekrandan okunabiliyor. Ekranı takip eden kişi de elindeki mikrofonla SeeTalk’u yönetebiliyor. Kâğıt israfını tümüyle ortadan kaldıran bu teknoloji, çevreci yaklaşım sunuyor. Bu ürün sosyal medyada içerik üretenlere, konferans verenlere, sunuculara ve birçok performans uzmanına hitap ediyor.

TEKNOLOJİ 5G’de yerlilik yüzde 22

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞINDA TEST EDİLDİ

Tanıtım toplantısında Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ve Sunny Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım katıldı, Yıldırım yaklaşık 2 yıllık yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen, kullanım ve pazar testleri başarıyla tamamlanan SeeTalk’u paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Gerçek hayatta ilk kullanımlarından biri olarak, Ayasofya Camii ibadete tekrar açıldığında Diyanet İşleri Başkanımız açılış konuşmasını SeeTalk ile yaptı” ifadesini kullandı.

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İhracat potansiyeli fazla

Arif Yıldırım - Adem Atmaca