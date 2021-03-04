Teknoloji Sosyal medya SeeTalk ile konuşacak
DİĞER SOSYAL MEDYA

​Sosyal medya SeeTalk ile konuşacak

Sosyal medya SeeTalk ile konuşacak

Sunny, topluluk önünde yapılan konuşmaları kolaylaştırmak için mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren ‘SeeTalk’ isimli ürünü tanıttı. Dünyada tek olan bu teknoloji Youtuber’lardan sunuculara kadar birçok iş kolunu etkileyecek.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Cihaz, aslında kişinin önünde bir mikrofon gibi duruyor ve konuşma metni 5 inçlik dokunmatik ekrandan okunabiliyor.
Cihaz, aslında kişinin önünde bir mikrofon gibi duruyor ve konuşma metni 5 inçlik dokunmatik ekrandan okunabiliyor.

Görsel içeriklerin herşey olduğu günümüz dünyasında Youtuberlardan, siyasetçilere; spikerlerden öğretim üyelerine kadar birçok kişiyi ilgilendirecek bir yeniliğe imza atıldı. SeeTalk isimli son teknoloji ürün Türkiye’de geliştildi ve dünya pazarları için de gün sayıyor.

DÜNYADA İLK VE TEK

  • SeeTalk’un getirdiği bu teknoloji ile Sunny Elektronik Dünyada ilk olan bu yeniliğe imza attı. Cihaz, aslında kişinin önünde bir mikrofon gibi duruyor ve konuşma metni 5 inçlik dokunmatik ekrandan okunabiliyor. Ekranı takip eden kişi de elindeki mikrofonla SeeTalk’u yönetebiliyor. Kâğıt israfını tümüyle ortadan kaldıran bu teknoloji, çevreci yaklaşım sunuyor. Bu ürün sosyal medyada içerik üretenlere, konferans verenlere, sunuculara ve birçok performans uzmanına hitap ediyor.

5G’de yerlilik yüzde 22
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5G’de yerlilik yüzde 22

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞINDA TEST EDİLDİ

Tanıtım toplantısında Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ve Sunny Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım katıldı, Yıldırım yaklaşık 2 yıllık yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen, kullanım ve pazar testleri başarıyla tamamlanan SeeTalk’u paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Gerçek hayatta ilk kullanımlarından biri olarak, Ayasofya Camii ibadete tekrar açıldığında Diyanet İşleri Başkanımız açılış konuşmasını SeeTalk ile yaptı” ifadesini kullandı.

İhracat potansiyeli fazla

Arif Yıldırım - Adem Atmaca
  • Türkiye’de ve komşu ülkelerde ürüne ciddi bir ilgi olduğunu vurgulayan Yıldırım, özellikle akıllı telefon üretimi konusunda bazı şirketlerle işbirliği imkanının olduğunu belirterek “Ürün şu anda online olarak satışa açılmış durumda. 2021 yılını 50 bin adetle tamamlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliklerini genişletme çalışmaları içerisinde çeşitli çalışmalarımız oldu ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere üretime başladık.”
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