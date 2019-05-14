Sosyal medyada bonus tuzağı

Dolandırıcılar, sosyal medya mecralarında sahte hesaplarla vatandaşı ağına düşürüyor. Banka isimlerinde küçük değişiklikler yaparak taklit site açan dolandırıcılar, “Bankaların kesintilerini iade ediyoruz”, “Yedi bin ücretsiz bonus” gibi sponsorlu ilanlarla vatandaşın karşısına çıkıyor. Dolandırıcılar, web sitesine tıklayarak şifresi ile giriş yapan tüketicinin kart bilgilerine anında ulaşıyor.

KABAHAT SADECE BİZDE Mİ?

Neriman Aksoy

Mağdurlardan biri olan Neriman Aksoy, “Sosyal medyada bankamın puan ilanını gördüm. Direk oradan giriş yaptım. Sonra hesabıma erişemedim. Ev hanımıyım. Dişimden tırnağımdan artırdığım 2 bin liram bir çırpıda gitti. Çıkan her reklamın altına ‘Bunlar dolandırıcı’ yazmaya başladım. Bu kez de mesaj atarak beni tehdit ettiler. Savcılığa şikayet ettim. Ancak sadece biz ya da dolandırıcılar mı suçlu? Reklamı sponsorlu yayınlayan mecranın ve logolarını koruyamayan bankaların kabahati yok mu?” diyor. Bir diğer mağdur Sinem Can da şunları söylüyor: “Sosyal medya üzerindeki bir reklama tıkladım. Bin 500 liramın çekildiğini fark ettim. Hemen bankayı aradım. Yaptığım şikayetlerden sonra paramı geri alabildim”

VATANDAŞA UYARI

Aydın Ağaoğlu

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketiciye şu uyarıda bulundu: “Tüketiciler büyük sosyal medya platformların da dolandırıcıların sahte ilan verebileceğine ihtimal vermiyor. Vatandaşlara her zaman söylüyorum bedava peynir sadece fare kapanında olur. Bankalardan gelen mesajları dikkatlice okusunlar. Başlarına böyle bir olay gelir gelmez ilk önce bankalara sözlü ve yazılı bildirmeliler. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitsinler, tüketici mahkemelerine başvursunlar” dedi.



