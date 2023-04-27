Teknofest: Bu festivalde ayaklar yere basmıyor

Teknofest.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 7’inci kez kapılarını açtı. 2018’den beri milyonlarca kişiye ulaşan Teknofest, teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Giderek büyüyen festival
İlk kez 2018’de düzenlenen Teknofest’i 50 bin kişi ziyaret etmişti. Bu rakam 2019’da 1 milyon 720 bine ulaştı. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katılmıştı. İstanbul Atatürk Havalimanı 2021 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. 2021’deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurmuştu. Bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.