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Teknoloji

Teknofest: Bu festivalde ayaklar yere basmıyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 7’nci kez kapılarını açıyor. Festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. 1 Mayıs’a kadar sürecek festivalde katılımcılar teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri yarışmalarına doyacak.

04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Teknofest.

Teknofest.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 7’inci kez kapılarını açtı. 2018’den beri milyonlarca kişiye ulaşan Teknofest, teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Giderek büyüyen festival

İlk kez 2018’de düzenlenen Teknofest’i 50 bin kişi ziyaret etmişti. Bu rakam 2019’da 1 milyon 720 bine ulaştı. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katılmıştı. İstanbul Atatürk Havalimanı 2021 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. 2021’deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurmuştu. Bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.



#Teknofest
#Uzay
#Teknoloji
#Havacılık
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