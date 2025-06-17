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Beklenen haber geldi: TEKNOFEST İstanbul'un tarihi belli oldu

Beklenen haber geldi: TEKNOFEST İstanbul'un tarihi belli oldu

10:1517/06/2025, Salı
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TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül'de.
TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül'de.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in İstanbul etkinlik tarihi netleşti. Yetkililer, TEKNOFEST'in bu yıl İstanbul'da 17 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in İstanbul ayağı belli oldu.


Vakıf tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında,
"Beklenen haber geldi! TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda! Sıra sizde"
ifadelerine yer verildi.


TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak?


TEKNOFEST İstanbul, 2025 yılında 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.


Ziyaret saatleri


TEKNOFEST 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.




#TEKNOFEST
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#İstanbul Atatürk Havalimanı
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