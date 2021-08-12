Teknoloji üretecek gençlere tavsiye

Türkiye son yıllarda enerji, savunma, havacılık ve tarım başta olmak üzere pek çok alanda dışa bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor. Uzun vadeli plan ve yatırımlar için nitelikli işgücünün yetiştirilmesi önem kazanıyor. Bu durum, kariyer konusunda teknoloji odaklı meslekleri tercih edecek gençleri cezbediyor. Kariyer tercihi de yazılım, robot teknolojileri, yapay zeka ve savunma sanayii gibi alanlara kayıyor.

REKLAM DEĞİL TECRÜBEYE BAK

Peki üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih edeceklerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Eğitim uzmanlarına göre, öncelikli olarak meslek içeriğinin iyi anlaşılması önemli. Süslü isimler veya aşırı reklamı yapılan bölümleri seçmeden önce iyi araştırılması ve benzer deneyimi yaşayanların tecrübelerini dinlemek gerekiyor. ‘İlgi bilgiyi doğurur’ sözünden hareketle, teknolojiye ne kadar yakın ve yatkın olduğunuzu anlayın.

PLANLAMA YAPMAK ÖNEMLİ

Neticede teknoloji bir yaşam tarzı ve onu benimsemiş olacaksınız. Öyle belirli mesai saatlerinden ziyade, ömrünüzü proje ve AR-GE’ye adayacağınız bir seçimin aşamasında olabilirsiniz. Hangi yolda ilerlemek istediğinizle ilgili akademisyenler ile konuşabilir, çalışma koşullarını ve şartlarını öğrenebilirsiniz. Öte yandan, seçilecek eğitim kurumunun burs olanakları, AR-GE faaliyetleri, öğrencileri projeleri, yarışmalarda destekleme durumu, staj veya öğrenci değişim programlarını karşılaştırmanız gerekiyor.

REKLAM

Şebnem Özdemir

BU BİR GELECEK MESELESİ

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, “Tercih döneminde herkesin ortak kaygısı seçilen üniversitelere dair aynı ‘İstediğim bölüm gelecek mi gelmeyecek mi?’ Bu sorunun altında aslında daha derin bir soru ve sorun var o da geleceğin kendisi. Çünkü adaylar şimdinin verisi ile on yıl sonrasının işlerini tahmin etmeye çalışıyor” diyor. Özdemir tercihler konusunda şu yorumu yapıyor: “Yapay zekâ ve veri biliminden bağımsız bir gelecek ve iş artık mümkün değil, şimdi mümkün gibi dursa da birkaç yıl içinde dinamiklerin değiştiğini göreceğiz. Açıkta kalmamak için değil, 5 yıl sonrasının dünyasında iş sahibi olabilmek adına olmalı. Klasik tercihlerin ve iş garantili dediğimiz her mesleğin bugününe bakarak karar vermeye çalışıyoruz. Şimdi sadece küçük bir an duralım, tercihimizin geleceğimizdeki durumunu ön görmeyi deneyelim.”

Faruk Ünsaçar

Bölümleri analiz edin

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar eğitim kurumlarıyla sanayinin koordinasyonunun önemine değiniyor. Sektörlerin ihtiyaç duyacağı çalışanlara yönelik bölümler açılarak öğrencilerin bu doğrultuda yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ünsaçar, ”Kendi üniversitemizden yola çıkarak konuyu açıklayacak olursak, bölümlerin çoğunu Konya’nın ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik oluşturduk. Mezuniyet sonrası bir sene içerisinde çalışma hayatında yer alabiliyorlar” diye konuştu.

5 YIL SONRASINI GÖRÜN