Teknoloji Testler başladı Telegramda gönderiler ücretli oluyor
SOSYAL MEDYA

Testler başladı: Telegram'da gönderiler ücretli oluyor

Telegram, kullanıcıların belirli mesajları görüntülemesi için içerik oluşturucularının kullanıcılardan para talep etmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği sessizce test etmeye başladı. Telegram'ın ücretli gönderiler özelliğiyle ilgili ekran görüntüleri paylaşılsa da henüz resmi olarak açıklama yapılmadı. Ayrıca ödemelerden içerik oluşturucularının ne kadar pay alacağı da henüz netlik kazanmadı.

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Testler başladı: Telegramda gönderiler ücretli oluyor
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Telegram, kullanıcıların belirli mesajları görüntülemesi için içerik oluşturucularının kullanıcılardan para talep etmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği sessizce test etmeye başladı.

Telegram'ın ücretli gönderiler özelliğiyle ilgili ekran görüntüleri paylaşılsa da henüz resmi olarak açıklama yapılmadı. Ayrıca ödemelerden içerik oluşturucularının ne kadar pay alacağı da henüz netlik kazanmadı.

Özellik ilk olarak Telegram'ın iOS sürümünde görüldü. Ancak bu test Telegram'a pahalıya patlayabilir. Telegram, Apple'a uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 komisyon vermek zorundu. Ancak Telegram bu komisyonu vermemek için ücretli içerikte kullanıcılara kendi ödeme sistemiyle ödeme yaptırıyor. Bu da App Store yönergelerine aykırı olduğu için Telegram uygulaması kaldırılabilir.

Bu Telegram'ın ilk Apple'a komisyon vermeme girişimi değil. iOS uygulaması aracılığıyla Premium abonelik için ödeme yapıldığında yıllık abonelik ücreti 4,99 dolarken, Telegram web sitesinden ödeme yapıldığında bu ücret 3,99 dolara düşüyor.

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