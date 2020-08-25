Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Tiktok, Trump yönetimine dava açtı
SOSYAL MEDYA

Tiktok, Trump yönetimine dava açtı

Çin'in dünyaya tanıttığı uygulama TikTok'un arkasındaki ByteDance firması ABD yasağı nedeniyle Amerikan Başkanı Trump ve ekibine dava açtı. ABD'de uzun bir süredir yasaklanması konuşulan uygulama gündemin de odak noktası.

Haber Merkezi İHA
TikTok, ABD'ye dava açtı
TikTok, ABD'ye dava açtı

Yaklaşık bir milyar kullanıcıya ulaşan TikTok, ABD'den gelen hamlelere karşı savunmadan saldırıya geçti. Bunun ilk adımı olarak da, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine, ana şirket ByteDance ile ilişkileri yasakladığı için dava açtı.

  • Dava gerekçesinde, Trump’ın kararının siyasi olduğu öne sürüldü ve iyi niyetli ulusal güvenlik endişelerine dayanmadığı ifade edildi. 39 sayfalık iddianamede ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Ticaret Bakanlığı sanık olarak listelendi.

ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor
TEKNOLOJİ
ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor


Reuters
ABD, Çinli teknoloji şirketlerine yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

'Harekete geçmekten başka seçeneğimiz kalmadı'

TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, “Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi.

  • ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı. Ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” denildi.

Los Angeles merkezli teknoloji firması, yürütme emrinin nedeninin Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) kötüye kullanılması olduğunu savundu. TikTok, yürütme emrinin "ABD’ye yönelik ’olağandışı ve olağanüstü bir tehdit’ nedeniyle değil, Başkanın yetkisini kullanması için bir şart olan siyasi nedenlerle" IEEPA kapsamında verildiğini kaydetti.

Amerikalılar TikTok problemini çözdü: Satın alacağız
TEKNOLOJİ
Amerikalılar TikTok problemini çözdü: Satın alacağız
Abone Ol Google News
Ortak devriye sırasında patlama

Ortak devriye sırasında patlama

​"Bölge derhal ateş altına alındı, operasyon devam ediyor."
Nasıl bulduysakçıkartmasını da biliriz

Nasıl bulduysak
çıkartmasını da biliriz

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama.
Saldırganla yüzleşti

Saldırganla yüzleşti

​"Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü, inatçı bir Türk'üm..."
Sürpriz<br>tazminat kararı

Sürpriz
tazminat kararı

​15 yılı dolduran başka bir iş yerinde çalışabilir.
ABD yine karıştı!

ABD yine karıştı!

Jacob Blake protestoları şiddetlendi.

Alev alev yanıyor, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHK'de yeni dönem

MHK'de yeni dönem

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Otobüste<br>akılalmaz olay

Otobüste
akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.