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Teknoloji TÜBİTAK Antartikadan Okyanusyaya 5 kıtada hizmet veriyor
BİLİM

TÜBİTAK 5 kıtaya ulaştı, yaptığı ihracatlarla ülkeye döviz kazandırdı

TÜBİTAK Antartika'dan Okyanusya'ya 5 kıtada hizmet veriyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), test ve analiz hizmetleriyle geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Kurum 2014 yılında dünyaya açıldığı günden itibaren 6 yıl içerisinde 5 kıtaya ulaşırken ülke sayısını da 43'e çıkardı. Bu hizmetler sayesinde Türkiye'den çıkacak döviz ülkemizde kalırken ihracat ile gelen döviz cari açığı dengeliyor.

Haber Merkezi AA
Haritada ihracat yapan ülkeler koyu yeşil olarak gösterildi.
Haritada ihracat yapan ülkeler koyu yeşil olarak gösterildi.

Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısıyla 1330 analiz çeşitliliği, bu analizlerden akredite 357 analizle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu özel nitelikli test ve analizleri gerçekleştiren TÜBİTAK MAM, yurt dışına döviz ve bilgi akışının önlenmesine katkı sağlıyor.

  • TÜBİTAK MAM bunun yanı sıra, merkezin uluslararası bilinirliğini arttırarak yurt dışından talepler almaya devam ediyor.

Son yıllarda yurt dışından ve yurt içinden tıbbi cihaz/tıbbi malzeme ve benzeri ürünlerde biyouyumluluk testlerine talep arttı. Bu testlere Türkiye'de ilk olarak 2011'de TÜBİTAK MAM'da başlandı.

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

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Koronavirüs salgınıyla ilgili hizmetler de yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ortaya çıkan güçlüklere rağmen test/analiz hizmetlerine ara verilmedi. Özellikle salgınla mücadele kapsamında maske, dezenfektan ve kişisel koruyucu ekipmanlar gibi medikal malzemelerin biyouyumluluk test başvuruları kabul edilerek hızlı bir şekilde test ve analizleri tamamlandı.

  • Bu kapsamda aralarında son günlerde tanıtımı yapılan yerli solunum cihazı ürünü dahil olmak üzere 10 farklı firmaya ait 4 maske, 8 dezenfektan ve 1 solunum cihazı parçası olmak üzere toplam 13 ürün test edilerek medikal cihaz firmalarının ihtiyaçlarına cevap verildi.

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