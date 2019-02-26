Teknoloji Turkcell MWC 2019da Blockchain teknolojilerini tanıttı
KRİPTOGRAFİ

Turkcell MWC 2019'da Blockchain teknolojilerini tanıttı

Turkcell, pek çok sektörde dönüştürücü etkisini göstermeye başlayan Blockchain teknolojisi ile geliştirdiği çalışmalarını, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Turkcell’in uluslararası dolaşım, kimlik yönetimi ve bağış gibi alanlarda gerçekleştirdiği projeler sayesinde zaman tasarrufu sağlanacak, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir dijital dünya oluşumuna imkan sunulacak.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Turckell MWC 2019'da Do it Right sloganıyla yer alıyor.
Turckell MWC 2019'da Do it Right sloganıyla yer alıyor.

Turkcell, dijital servislerden 5G’ye, yapay zekadan nesnelerin internetine, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell, Blockchain tabanlı geliştirdiği çalışmalarını tüm dünyaya tanıttı. Blockchain teknolojisi, pek çok işlem için günümüzün internet çözümlerine göre çok daha güvenli bir platform sunuyor.

Uluslararası dolaşımda aracısız hizmet

Turkcell’in Blockchain teknolojisi ile yaptığı çalışmalardan ilkiyle iki ülke operatörleri arasında karşılıklı ödenecek ücretleri belirleyen aracı firmaların ortadan kalkması söz konusu oluyor. Diğer bir deyişle bu teknoloji sayesinde, yurtdışı kullanımlarındaki ücretlendirmeler, Blockchain ile aradaki üçüncü partiye ihtiyaç duyulmadan uçtan uca iletimle yapılıyor. Böylece süreç daha hızlı ve güvenli ilerliyor. Süreçler sadeleştiği için mutabakat ve kontrol ihtiyaçları azalıyor, ayrıca sahtecilik tespitine imkân tanınıyor.

Kimlik Yönetimi ile kişisel veriler artık daha güvenli

Turkcell, kişisel verilerin korunması ve data güvenliği konusunda da Blockchain teknolojisiyle inovatif çözümler geliştirmeye yöneldi. Kimlik çözümleri denildiğinde tüm giriş yapılan ortamlar için yeni hesap oluşturulması ya da üçüncü parti ile daha önce paylaşılan veriler kullanılarak sisteme dahil olunması anlaşılıyor. Bu çözümler kullanıcı deneyimini zorlaştırıyor. Hesap bilgilerinin hatırlanması ya da kullanıcıya ait işlem bilgilerinin, işleme konu olmayan partilerle paylaşılması gerekiyor. Turkcell’in Kimlik Yönetimi çözümleri sayesinde ise kullanıcıların mahremiyeti korunması kolaylıkla sağlanıyor. Bu sistemle birlikte, temel kimlik verileri dışında, kullanıcıya ait kim olduğunu ifade eden diğer kişisel verilerin paylaşılması için bir ağ oluşturuluyor. Kullanıcı, verisini başka bir kurum ile paylaştığında verinin doğruluğu Blockchain’den kontrol edilebiliyor.

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Bağışlar da Blockchain üzerinden

Blockchain üzerinde geliştirilen bağış çözümünde de kimlik yönetimi için oluşturulan altyapı kullanılıyor. İhtiyaç sahiplerinin bilgileri Blockchain'de tutularak, bağış yapacak kişilerle ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması hedefleniyor. Örneğin ihtiyaç sahibi bir öğrenciye yardım durumunda öğrenci belgesinin, transkriptinin ve maddi durumunu gösteren belgenin kanıtının ilgili kurumlarca Blockchain'e yazılmasına ve bağış yapacakların belirtilen koşullara uyanlara bağış yapmasına olanak sağlanıyor. Bu çözümde bağış platformu olarak BiP ve ödeme aracı olarak Paycell de kullanılarak uçtan uca Turkcell güvencesi ve deneyimi yaşanıyor.

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