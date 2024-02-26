Turkcell ve Huawei yapay zekâ işbirliğine gidiyor: Yeni teknolojiler geliştirilecek

Turkcell ve Huawei, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen kongrede bir araya gelerek yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolleri imzaladı. Bu anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler, ve yapay zekâ destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek iş birliklerini hayata geçirecek.
İki şirket, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. 'Ortak İnovasyon' anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zeka tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Yenilikçi teknolojiler için iş birliklerine imza atıyoruz
Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan: Turkcell ile yeni teknolojiler geliştireceğiz
Turkcell ile Huawei’nin 10 Gbps testleri başarıyla tamamlanmıştı
Turkcell ile Huawei, geçtiğimiz hafta 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşmıştı. Turkcell'in 5G ve ötesi yeni nesil teknolojiler kapsamında yaptığı Ar-Ge ve test çalışmalarının önemli bir adımı olarak öne çıkan bu testle mobil internet teknolojilerinde çığır açacak bir başarıya imza atılmış oldu.