Turkcell ve Huawei yapay zekâ işbirliğine gidiyor: Yeni teknolojiler geliştirilecek

“Turkcell olarak, teknoloji alanındaki gelişimi en üst seviyeye taşımak için konusunda lider ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Yapılan anlaşmaları, telekomünikasyon alanında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için de önemli bir adım olarak görüyoruz”