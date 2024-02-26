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Teknoloji

Turkcell ve Huawei yapay zekâ işbirliğine gidiyor: Yeni teknolojiler geliştirilecek

Türkiye’nin teknoloji lideri Turkcell, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcısı Huawei ile İspanya’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC24) üç alanda önemli iş birliklerine imza attı. Anlaşmaya göre Turkcell ve Huawei; önümüzdeki dönem 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zekâ destekli yeni nesil şebekelerin geliştirilmesi odaklı çalışmalar gerçekleştirecek.

20:30 - 26/02/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Turkcell ve Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde üç alanda iş birliği protokolü imzaladı.
Turkcell ve Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde üç alanda iş birliği protokolü imzaladı.

Turkcell ve Huawei, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen kongrede bir araya gelerek yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolleri imzaladı. Bu anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler, ve yapay zekâ destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek iş birliklerini hayata geçirecek.

İki şirket, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. 'Ortak İnovasyon' anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zeka tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Yenilikçi teknolojiler için iş birliklerine imza atıyoruz

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada,
“Turkcell olarak, teknoloji alanındaki gelişimi en üst seviyeye taşımak için konusunda lider ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Yapılan anlaşmaları, telekomünikasyon alanında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için de önemli bir adım olarak görüyoruz”
dedi.

Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan: Turkcell ile yeni teknolojiler geliştireceğiz

İmza töreni sonrasında konuşan Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan şunları söyledi:
“Teknoloji alanında lider çözüm ortakları olarak 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu konularında Turkcell ile ortak inovasyon için iş birliğimizi geliştiriyoruz. Amacımız yaptığımız iş birlikleriyle yeşil kalkınmayı da göz önünde bulundurarak ortak başarıyı yakalamak. Turkcell ile geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Turkcell ile Huawei’nin 10 Gbps testleri başarıyla tamamlanmıştı

Turkcell ile Huawei, geçtiğimiz hafta 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşmıştı. Turkcell'in 5G ve ötesi yeni nesil teknolojiler kapsamında yaptığı Ar-Ge ve test çalışmalarının önemli bir adımı olarak öne çıkan bu testle mobil internet teknolojilerinde çığır açacak bir başarıya imza atılmış oldu.



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