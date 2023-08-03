Türkiye’de kullanıcılar 5 dakikada bir telefona bakıyor: Avrupa'da birinciyiz

Türkiye günün büyük bir kısmını telefonlara ayırıyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları günde yaklaşık 150 kez telefona bakıyor.

5 dakikada bir elimize alıyoruz

Bu veriye göre akıllı telefonların her 5 dakikada bir elimizde olduğunu gösteriyor. Türk halkı ayda 549 dakika telefonda konuşuyor.

Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada

Araştırmalardaki verilere göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akıllı telefon kullanım süresinde birinci sırada yer alıyor.

Günlük 5 saatten fazla telefon kullanıyoruz