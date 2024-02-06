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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu üçüncü kez ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle üçüncü defa ertelendi. SpaceX'ten yapılan açıklamada Dünya'ya dönüş için hava koşullarının izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:49 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.


SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.



Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."




#Axiom-3 (Ax-3)
#Dragon uzay aracı
#Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı
#uzay
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