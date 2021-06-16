Türksat 5A mesaiye hazır

Ocak ayında fırlatılan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bu hafta hizmete alınacak. Uzaydaki dördüncü aktif uydumuz olacak olan Türk- sat 5A ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey, Orta Batı ve Güney Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu. Türksat 5A’nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumu- na ulaşması için yaptığı yolculuk yaklaşık 4 ay sürmüştü. Yörüngeye yerleşmesi ile birlikte süreci tamamlanan Türksat 5A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

Türksat 5A uydusu, yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Filonun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye’nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak. Yapımı süren Türksat 5B uydusunun ise 2021’in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken, Türkiye’nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022’de uzaya fırlatılacak.