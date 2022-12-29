Twitter'da erişim sorunu: Kullanıcılar isyan etti

İnternet izleme sitesi DownDetector , çarşamba akşamı Twitter'ın çöktüğüne dair raporlarda büyük bir artış yaşandığını duyurdu.

Bazı kullanıcılar platformun masaüstü sürümünde sorun yaşadıklarını bildirirken, diğerleri TweetDeck'te sorun yaşadıklarını açıkladı.

İnternet kesintilerini takip eden Netblocks da “Twitter, mobil uygulamayı ve bildirimler dahil özellikleri etkileyen uluslararası kesintiler yaşıyor; ülke düzeyinde internet kesintileri veya filtreleme ile ilgili olmayan bir olay gibi gözüküyor" diye tweet attı.

Sosyal medya kullanıcıları işten çıkarılan binlerce çalışanı işaret ederek, sorunun kim tarafından çözüleceğini sorguladı.