ULAK Haberleşme ile Türk Telekom 4.5G ve 5G teknolojilerinde güçlerini birleştirdi

4.5G teknolojisindeki deneyimi ve sahalardaki tecrübesiyle ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacak çözümler geliştiren ULAK Haberleşme ile Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 4.5G ve 5G kapsamında genişletilen iş birliklerini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyuran ULAK Haberleşme ve Türk Telekom, 5G teknolojisi geliştirme süreçlerinde birlikte önemli projeler yürütmeye devam ediyor.





Türkiye’de 5G'ye yönelik yerli ve milli yatırımlar artıyor





İletişim ve haberleşme altyapısını yerli ve milli imkanlarla geliştirmek için çalışmalara devam eden Türk Telekom ve ULAK Haberleşme; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ardahan’dan oluşan 6 ilin tamamında sadece ULAK baz istasyonları üzerinden 4.5G hizmeti verilmesi konusunda birlikte çalıştı. 2024 yılında her iki firma da yatırımlarını sürdürerek, 4.5G’nin yanı sıra 5G’nin yerli ve milli unsurlarla ülkemizde hizmete girmesi için faaliyetlerine devam edecek.

5G’ye hazırlık kapsamında, ULAK tarafından geliştirilen ürünlerin global ölçekte operatör şebekelerinde kullanıma uygun hale getirilmesi için temel fonksiyon ve şebeke uyumluluk testleri Türk Telekom Mobil Şebeke Test ve İnovasyon merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar ile birlikte Türk Telekom ve ULAK Haberleşme’nin sahip olduğu deneyimler, ULAK ürünlerinin geliştirilme süreçlerine dahil edilerek ortaya çıkacak ürünlerin global ölçekte rekabet avantajı elde edecek nitelikte olması yönünde şekilleniyor.

"Yerli ekosistemin güçlenmesi stratejik olarak önceliğimiz"

Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Yeni nesil teknolojilerin ülkemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız sürerken 5G’ye geçiş sürecinde yerli ekosistemin güçlenmesi stratejik olarak öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu doğrultuda ülkemizin ilk yerli baz istasyonu projesi olan ULAK ile yaptığımız iş birliklerini çok kıymetli buluyorum. 2024 yılında da bu iş birliklerimizi genişleterek sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Türk Telekom ile birlikte 6 ilin tamamını ULAK altyapısıyla donattık"