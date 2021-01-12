Veri tüccarlığını Türkiye’ye dayatıyor

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini, kullanıcılarına kabul ettirmeye zorlamasının ardından şirkete tepkiler büyüyor. Kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre verilmesinin ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tartışmalar devam ediyor. Whatsapp ile gündeme gelen veri güvenliği konusunda asıl sorun ise, birçok ülkede uygulamaya koyamadıkları veri tüccarlığını Türkiye’ye dayatması olarak gösteriliyor.

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ÜLKELER KİŞİSEL VERİLERİN PEŞİNDE

Veri güvenliği aslında günümüz dünyasının en önemli meselesi olarak görülüyor ve birçok ülke kendi verisinin sınırları içinde kalması için çaba gösteriyor. “Benim bilgimi alıp ne yapacak?” şeklindeki tepki ise en yanlış yaklaşım olarak yorumlanıyor. Veri günümüzdeki en değerli emtia ve kişisel haklarımıza sahip çıkılması yanında ülkeler arasındaki veri güvenliği yarışına karşı uyanık olunmalı. Uzmanlara göre, fazla okumadığımız güvenlik maddeleri ile açıkça ülke vatandaşlarının kişisel verilerinin pazarlanması için izin verilmesi dayatılıyor.

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BÜGÜNÜN PETROLÜ

Dijital ortamdaki veriyi ‘bugünün petrolü’ olarak tanımlayan İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, bireylerin, verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlandığını söyledi. Kalsın, Avrupa’da Facebook’a kesilen cezalar ile ilgili olarak şunları söyledi: “Geçen yıllarda AB politikacıları, Brexit müzakereleri sırasında uygulamayı kullanarak ‘WhatsApp diplomasisi’ terimini ortaya çıkarmıştı. Ancak daha sonra nedendir bilinmez Avrupa Komisyonu, rotasını değiştirdi. Hatta AB, Facebook’a daha önce WhatsApp’taki kişisel verileri şirketleri arasında paylaştığı gerekçesiyle 110 milyon avro (daha sonra 120 milyon dolar) para cezası vermişti. Tüm bu yaşananlara rağmen güncellemenin neden AB veya Birleşik Krallık’ta yaşayan kullanıcılar için geçerli olmadığı sorusu gündeme geliyor.” Kısacası konunun bireysel güvenlik yanında ulusal boyutu da bulunuyor.

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Berrin Kalsın

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Öte yandan konu ile ilgili WhatsApp’tan bir açıklama geldi. Şirket, insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat’a kadar kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.

BİLGİLER ŞİRKETLERE SATILIYOR

Avukat Buket Nurşah Tekışık ise, “Whatsapp içinde bulunan tüm verileriniz Facebook’un veri tabanına aktarılacak, bu da tüm yazışmalarınızın, resimlerinizin ve videolarınızın sizin rızanız ile Facebook’a verilmesi anlamına geliyor. Tabii ki şirket, ‘siz kabul etmek zorundasınız’ demiyor. Nazikçe kabul etmediğiniz takdirde Whatsapp hesabınızın kapanacağını söylüyor. Bu hukuken mümkün müdür? Maalesef mümkün. Çünkü size şirket uzun bir yazı ile seçenek sunuyor. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz” dedi.

BİP’e 3 günde 4,6 milyon kullanıcı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda uygulamanın kullanıcı verilerinin, Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu açıklandı.

MASUM BİR İSTEK DEĞİL

İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan’a göre, WhatsApp, yeni sözleşmede önemli olan detayları, cümlelerdeki kilit kelimelere saklıyor. Mesela,

cümlesini, sözleşmenin

başlığının altında konumlandırmış. Karaoğlan sözleşme üzerinde yeniden düşünmemiz gerektiğini söyledi.

Barış Karaoğlan

ŞİFRENİZİ ASLA KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Bu değişikliğin neden AB ülkelerini kapsamadığı konusunda Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, “Dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya koyamadıkları bu veri tüccarlığını Türkiye’ye dayatıyor olmaları Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kanunlarını çok ciddiye almadıklarını düşündürüyor” derken, verinin günümüzdeki en değerli emtia olduğunun altını çizdi. Garakhanova ayrıca uyarıyor: “İnternet üzerinde yüzde 100 güvenlikten söz etmek ne yazık ki mümkün değil. 2021 tarihinde yayımlanan Whatsapp güncellemesine onay verdiyseniz, asla şifrelerinizi, özel fotoğraflarınızı, ticari yazışmalarınızı bu platform üzerinden paylaşmayınız. Kullanıcılar bu izinleri vermek istemiyorlarsa ki biz de bunu tavsiye etmiyoruz.”