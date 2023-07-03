vivo Y Serisi’nin yeni yıldızı Y36 ön satışa açıldı.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası vivo, Türkiye’de üretilen ve tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisini yeni üyesi Y36 ile genişletiyor. Tüketicilerin yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya gibi beklentilerine yönelik uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkan Y36, 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla vivo’nun online satış platformu Myvivoshop.com ve Hepsiburada.com üzerinden avantajlı fırsatlarla ön satışa sunuluyor.

Yüksek performans ve geniş depolamada bir adım öteye

Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinden çalışan vivo Y36, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisi ile tüketicilere yüksek performans sunuyor. Geniş depolama kapasitesine sahip telefon, kullanıcıların daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına ve aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile geliyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Görüntüleme ve fotoğrafçılık için ideal seçenek

Y36’nın çizilmeye karşı dayanıklı 6.64 inç büyüklüğündeki delik çentikli LCD ekranı, 90Hz yenileme hızı ile kullanıcılara rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Telefonun 16 MP ön kamerası, ışığı profesyonel bir kamera gibi toplayan 50MP arka ana kamerası ve bu ana kameraya eşlik eden 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun makro kamerası ve bokeh kamerası ile de kullanıcılar profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartacak. 5000mAh kapasiteli güçlü bataryasıyla kullanıcısını asla yarı yolda bırakmayan Y36, 44W FlashCharge ile priz başında bekleme derdini ortadan kaldırıyor. 44W hızlı şarj ile telefon sadece 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edilebiliyor. Telefonun yan tarafına konumlandırılan güç düğmesine gömülü parmak izi okuyucusu, hızlı tepki süresi ile güvenlik ve kullanıcı deneyimini aynı potada eritiyor.

Myvivoshop.com ve Hepsiburada’dan kaçırılmaz Y36 fırsatları