​WhatsApp’tan yazılı savunma istendi​

“Veri hırsızlığı” sözleşmesini kullanıcılarına dayatan mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, bazı kişisel bilgilerin Facebook ile paylaşılmasını düzenleyen güncelleme nedeniyle WhatsApp ile Facebook’a soruşturma açmıştı. Kurul ayrıca tedbir kararı alarak WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurmuştu. AB ülkeleri için geçerli olmayan ve “zorbalık” olarak nitelendirilen güncellemeyle ilgili kararın ardından geri adım atan WhatsApp güncelleme için verilen süreyi uzattı.

TEKNOLOJİ WhatsApp'a inceleme: Kişisel Verileri Koruma Kurulu bilgi ve belge talep etti

Kurul’un, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “hakim durumun kötüye kullanılması” başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlattığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, WhatsApp’a tebligatların yapıldığı, konuyla ilgili bilgi ve belge talep edildiği belirtildi.

İLK YAZILI SAVUNMA

Ayrıca Kurul, WhatsApp’tan güncellemeye ilişkin yazılı savunmasını da istedi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında WhatsApp’ın 3 kez yazılı savunma sunma hakkı bulunuyor. Bu kapsamda, ilk yazılı savunmaları istenmiş oldu. Kurul’un da yine soruşturma kapsamında 6 ay içerisinde bir rapor hazırlayacağı ifade ediliyor. Ve diğer yazılı savunmalar da bu raporun ardından isteniyor. Rekabet Kurulu, soruşturmanın sonunda, sözleşmenin rekabet hukukunu ihlal ettiği yönünde karar verirse, söz konusu sözleşme geçersiz sayılacak ve iptal olacak. Yani WhatsApp kişisel bilgileri Facebook ile paylaşamayacak.

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KVKK’NIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

WhatsApp hakkında bir inceleme de Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde incelemeyle ilgili açıklama yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, WhatsApp’tan bilgi ve belge talep ettiklerini, sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.

MAYIS’A ERTELEMİŞTİ

WhatsApp, kişisel bilgilerin Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren “Gizlilik İlkesi”ni 4 Ocak’ta güncelledi. WhatsApp ayrıca uygulamayı kullanmak isteyenlere 8 Şubat’a kadar süre verdi.

WhatsApp ayrıca uygulamayı kullanmak isteyenlere 8 Şubat’a kadar süre verdi.