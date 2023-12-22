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Teknoloji

Yapay zekada telif krizi büyüyor

Aralarında Pulitzer ödüllü Taylor Branch, Stacy Schiff ve Kai Bird’ün de bulunduğu 11 yazar daha New York’taki federal mahkemede OpenAI ve Microsoft aleyhine açılan davaya katıldı.

Dış Haberler
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:47 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

OpenAI’ın sahibi olduğu ChatGPT yapay zeka robotunu, dil modelini eğitmek için yazarların çalışmalarını izinsiz kullanmakla suçlayan yazarlar, ilk toplu davayı geçen ay açmıştı. Yazarların avukatı, dava edilen şirketlerin telifsiz kullanımdan dolayı milyarlarca dolar kazandığını ve yazarların da bu sebeple adil bir tazminatı hak ettiklerini söyledi. Yazarlar, OpenAI’ya yaptığı milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve şirketin yapay zeka sistemlerini ürünlerine entegre ettiği için Microsoft’a karşı da dava açıyor.


#yapay zeka
#telif
#mahkeme
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