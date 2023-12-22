Yapay zekada telif krizi büyüyor

OpenAI’ın sahibi olduğu ChatGPT yapay zeka robotunu, dil modelini eğitmek için yazarların çalışmalarını izinsiz kullanmakla suçlayan yazarlar, ilk toplu davayı geçen ay açmıştı. Yazarların avukatı, dava edilen şirketlerin telifsiz kullanımdan dolayı milyarlarca dolar kazandığını ve yazarların da bu sebeple adil bir tazminatı hak ettiklerini söyledi. Yazarlar, OpenAI’ya yaptığı milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve şirketin yapay zeka sistemlerini ürünlerine entegre ettiği için Microsoft’a karşı da dava açıyor.