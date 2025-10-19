Yapay zekâyla Made in Türkiye’yi globale taşıyor

Trendyol, GITEX Global 2025’te yerli yapay zekâ teknolojileriyle öne çıktı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen çözümler, ziyaretçilere geleceğin e-ticaret deneyimini yaşattı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yapay zekâ yatırımları sayesinde, Körfez operasyonlarında 4 milyon aktif müşteriye ulaştıklarını ve siparişleri ortalama üç günde teslim ettiklerini söyledi. 2030’a kadar 60 milyon aktif kullanıcı hedeflediklerini vurgulayan Çetin, yatırımların e-ihracatta Türkiye’yi güçlendireceğini kaydetti.
Teknoloji dünyasının merakla beklediği GITEX Global 2025’te Türkiye’den 50’den fazla şirket boy gösterdi. 180 ülkeden yoğun bir katılımın olduğu etkinliğin e-ticaret temasının ana destekçisi olarak dikkat çeken Trendyol, özellikle Türk mühendislerinin geliştirdiği yapay zekâ çözümleriyle ilgi topladı. Ziyaretçiler, Trendyol’un standında geleceğin e-ihracat süreçlerini deneyimleyerek, ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerin global pazardaki gücünü yakından deneyimleme şansı yakaladı. Trendyol’un sunduğu teknolojik çözümler, aynı zamanda Türkiye’deki e-ticaretin yakaladığı yüksek standartları da gözler önüne serdi.
100 BİN YERLİ SATICI ORTA DOĞU’YA AÇILDI
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında, şirketin 35 ülkede 40 milyonu aşkın müşteri ve 250 bini aşan satıcıya ulaştığı bilgisini paylaştı. Çetin, yapay zeka teknolojileriyle e-ihracat süreçlerini daha da hızlandırarak, 2030 yılına kadar tüm dünyada 60 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Körfez Bölgesi operasyonlarını paylaşırken, özellikle Suudi Arabistan pazarının önemine değinen Çetin, “Bugün Türkiye’den yapılan e-ihracatın önemli bir bölümü Trendyol üzerinden gerçekleşiyor. Körfez Bölgesi operasyonlarımızda iki yılı tamamladık. Bölgede 4 milyon aktif müşteriye ve 5 bin satıcıya ulaştık. Amacımız yapay zekayı yerel inovasyonla buluşturan e-ticaret vizyonumuz ile Türkiye’den yapılan e-ihracatı destekleyerek ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerin bölgedeki varlığını daha da güçlü hale getirmek” dedi.
2 BİN TÜRK MÜHENDİSTEN YERLİ YAZILIM
Çağlayan Çetin, Suudi Arabistan’ın şirket için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu pazardaki büyüme potansiyelini değerlendiriyor ve yatırımlarımızı artırıyoruz. Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan operasyonlarımızla küresel ağımızı genişletiyoruz” dedi. Şirketin tüm yapay zekâ teknolojilerinin Türkiye’de geliştirildiğini vurgulayan Çetin, “Tüm çalışmalarımızı ekibimizdeki 2 binden fazla Türk mühendisimizle yürütüyoruz ve teknolojilerimizi tamamen Türkiye’de geliştiriyoruz. Güzellik, moda ile ev ve yaşam kategorilerinde yapay zekâ destekli daha gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunmaya hazırlanıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı sürekli artırarak, orta vadede bu teknolojileri ticarileştirip Avrupa ve bölge ülkelerindeki şirketlere sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
TÜRK DİZİLERİYLE TANITIM
- Çağlayan Çetin, Trendyol’un yapay zeka yatırımları sayesinde geniş ürün çeşidini ve lojistik altyapısını geliştirdiğini kaydetti. Çetin, Körfez’deki siparişlerin yaklaşık üç gün içinde teslim edildiğini belirterek, “Bu hız, Uzak Doğu’dan tedarik yapan rakiplerimize kıyasla büyük avantaj sağlıyor. Örneğin Çin’in teslimatları 1 haftayı buluyor. Amacımız, tüm lojistik süreçlerde teslimat sürelerini kısaltmak” dedi. Bölgesel pazarlama faaliyetleri de e-ihracat stratejisinin önemli bir parçası. Çetin, “Körfez bölgesinde 15 bin influencer ile iş birliği yapıyor, Türkiye’nin ünlü dizi yıldızlarıyla özel koleksiyonlar hazırlıyoruz. Moda ve kültürel etkileşimi birleştirerek ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.
HEDEF 60 MİLYON KULLANICI
- Trendyol 35 ülkede, 250 bini aşkın satıcıyı 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl, 85 milyondan fazla ürünü 230 bin siparişle dünyanın dört bir yanına ulaştırdı. Yurt dışına satış yapan KOBİ’lerin sayısı 125 bini geçti. Körfez pazarında, sadece iki yılda 4 milyon aktif müşteri ve 5 bin satıcıya ulaştı. 2030 yılında ise şirket, 20 milyonu yurt dışı müşterisi olmak üzere toplamda 60 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.