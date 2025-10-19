Yapay zekâyla Made in Türkiye’yi globale taşıyor

Trendyol 35 ülkede, 250 bini aşkın satıcıyı 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl, 85 milyondan fazla ürünü 230 bin siparişle dünyanın dört bir yanına ulaştırdı. Yurt dışına satış yapan KOBİ’lerin sayısı 125 bini geçti. Körfez pazarında, sadece iki yılda 4 milyon aktif müşteri ve 5 bin satıcıya ulaştı. 2030 yılında ise şirket, 20 milyonu yurt dışı müşterisi olmak üzere toplamda 60 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.