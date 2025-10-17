Spotify’dan dev hamle: Yapay zekâ şarkılara sınırlama geliyor

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, son dönemde hızla artan yapay zekâ ile üretilmiş içeriklere karşı harekete geçti. Şirket, izinsiz olarak yayılan AI tabanlı şarkıların sanatçıların emeğini gölgelediğini belirterek bu konuda yeni bir strateji duyurdu. Plan kapsamında Spotify, Universal Music, Warner Music ve Sony Music gibi büyük plak şirketleriyle iş birliği yapacak.





Amaç: Sanatçı haklarını korumak

Spotify’ın yeni yaklaşımı, sanatçıların izni olmadan oluşturulan yapay zekâ müziklerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Şirket, sanatçı rızası, adil telif ödemesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çalışacağını duyurdu. Bu kapsamda geliştirilecek yeni AI çözümleri, sanatçılarla doğrudan iş birliği içinde üretilecek.





AI DJ ile etik sınır çiziliyor

Spotify, halihazırda kullanıcı deneyimini geliştiren “AI DJ”, “daylist” ve “kişiselleştirilmiş çalma listesi” gibi özellikleriyle tanınıyor. Ancak şirket, bu araçların izinsiz AI içeriklerinden farklı olduğunu, kullanıcıyı sanatçıyla daha derin bir bağ kurmaya yönlendirdiğini vurguluyor.





Müzikte yeni dönem: Etik yapay zekâ