Yeni Airpods’lar ateş ölçüp işitme testi yapacak

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Apple’ın kablosuz kulaklığı Airpods’a yeni özellikle geliyor. Şu anda da bu cihazlar, ‘Mimi’ uygulaması aracılığıyla bir işitme profili oluşturmaya olanak sağlıyor. Ama Apple’ın bir süredir daha gelişmiş bir işitme testi özelliği üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.
Ocak 2024'te piyasada olacak
Bloomberg’ten Mark Gurman, bu özelliğin kullanıcıların işitme sorunlarını belirlemesine yardımcı olacağını yazdı.
Gurman, aynı cihazla kulaktan ateş ölçümünün de yapılacağını bildirdi. Bu özelliklerin en erken Ocak 2024’te gelmesi planlanıyor. Ayrıca haberde, Avrupa Birliği’nin düzenlemelerine uyum sağlama amacıyla kulaklıklarda USB-C girişlerinin de yer alabileceği belirtildi.