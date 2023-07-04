Yeni Airpods’lar ateş ölçüp işitme testi yapacak

Apple Türkiye, 1 Temmuz Cumartesi itibariyle iPhone, MacBook ve iPad gibi tüm ürünlerine zam yaptığını açıkladı. Nisan ayından itibaren başlayan zamlar sonrasında bugün itibariyle en pahalı iPhone telefonun fiyatı 85 bin TL’ye kadar çıktı. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip Apple’ın yükselen döviz kuruyla birlikte zamlara devam etmesi bekleniyor. Peki iPhone, AirPods, MacBook, iPad ve Apple Watch güncel fiyatları ne kadar? iPhone Pro Max ve 16 inç M2 Max MacBook Pro’nun fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar.