yenisafak.com’un MWC 2019’dan 5 beklentisi

İspanya’nın Barcelona şehrinde her yıl gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2019) bu yıl da teknoloji devlerinin yeni ürünlerine sahne olacak. yenisafak.com ekibi olarak yeni teknolojileri ve ürünleri yerinde inceleyerek sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sizinle paylaşacağız.

Katlanan telefonlardan 5G’ye bu sene gerçekleşecek olan MWC 2019 etkinliği oldukça heyecanlı geçecek. Barselona’daki etkinlikte görmeyi beklediğimiz 5 ürün ve teknolojiyi sizin için sıraladık.

Huawei'nin katlanabilir cihazı Mate X'in afişi.

Katlanabilir telefonlar

Samsung'un katlanan telefonunu geçtiğimiz günlerde San Fransisco’daki etkinlikle görmüş olduk. LG'nin de kendi katlanan telefonunu yapma planları bulunuyor, ancak MWC'de bu cihazı tanıtmayacakları açıklandı. Xiaomi bir süre önce katlanan tasarımını göstermişti, ancak bunu da MWC'de görüp görmeyeceğimiz belli değil.

Çinli firma Oppo, katlanan telefon planlarını gizlemiyor ve 2019'da bir tanıtım yapacağını söylüyor. MWC 2019'da Oppo'dan bir resmi duyuru gelmesi, sürpriz olmayacak.

Etkinlikte kesin olarak göreceğimiz tek katlanan telefon ise Huawei. Bunu firmanın dağıttığı davetiyelerden biliyoruz.

Oppo 10x optik zum teknolojisi.

Oppo 10x optik zum

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo geçtiğimiz yıllarda 5x optik zum teknolojisini yine MWC etkinliğiyle duyurmuştu. Oppo’dan yeni 5G destekli cihazlarla birlikte 10X optik zum teknolojisini de tanıtması bekleniyor.

5G akıllı telefonlar

5G teknolojisi artık bazı ülkelerde test edilmeye başladı. Gigabit hızındaki mobil bağlantının hayatımızı çok değiştireceği yönünde bir çok öngörü de mevcut. Tabi ki mobil cihaz üreticileri de bu teknolojiyi kendi cihazlarına eklemeyi planlıyor. MWC 2019’da Huawei, Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin 5G destekli cihazları da yer alacak.

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Huawei P30 ailesinin sızdırılan arka tasarımları.

Yeni amiral gemileri

Samsung’un yeni akıllı telefonlarını tanıtmasının üstünden çok fazla bir süre geçmeden diğer firmaların da amiral gemilerini tanıtması bekleniyor. MWC 2019’da gözler Nokia 9 PureView, Huawei P30 serisi, LG G8 ThinQ, Xiaomi Mi 9 ve Sony Xperia Z4 gibi amiral gemilerinde olacak. Bu cihazları birebir inceleyerek sosyal medya hesaplarımızdan sizinle paylaşacağız.

Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens 2

Microsoft'un MWC için davetiye dağıtması çoğu kişiyi meraklandırdı. Akıllı telefon işinden uzaklaşan firma, diğer ürünleriyle mobil dünyadaki önemini koruyor. MWC'deki tanıtım, muhtemelen yeni HoloLens başlıkla ilgili olacak. HoloLens'in mucidi Alex Kipman'ın paylaştığı görüntüler, Microsoft'un Barselona'da artırılmış gerçekliğe odaklanacağını garantiliyor.