Terkib-i Çeşidiye nasıl yapılır? Saray lezzeti Terkib-i Çeşidiye malzemeleri, tarifi

Osmanlı Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden Terkib-i Çeşidiye isminden de anlaşıldığı gibi malzemesi bol olan bir yemektir. Köfteli olarak hazırlanan yemekte meyve ve kuruyeemişler de bulunur. Etin, elma, kayısı, badem, bal ve sirkeyle bir araya gelmesinden oluşan lezzettir.

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE NE DEMEK?

Terkib; birkaç şeyin beraber olması, çeşidiyye ise; çeşitlilik anlamına gelmektedir. Terkib-i çeşidiyye; birden fazla şeyin bir araya gelmesi anlamına gelmektedir. Şirvani’nin de kitabında söz ettiği bu yemek, saray ve İstanbul mutfaklarında pişirilmiş ve beğeniyle yenmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi çok çeşitli malzemeler konarak pişirilen bir yemektir. Yıllar geçtikçe damak zevkine göre bazı malzemeler tariflerden çıkarılmış, yeni tatların da eklenmesiyle daha çeşitli et yemekleri ortaya çıkmıştır.

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TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yeşil elma

12 adet kuru kayısı

10 adet kuru siyah erik

600 gram kuşbaşından daha büyük doğranmış kuzu eti

1'er çorba kaşığı bal ve nar ekşisi

Yeteri kadar su

200 gram kıyma

Yarım su bardağı tatlı badem

2 çay kaşığı nişasta

1 çay kaşığı gülsuyu

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber

Yapılışı

Terkib-i çeşidiye tarifi Osmanlı saray mutfağının yıldız yemeklerinden biri. Adı zor gibi görünse de oldukça pratik ve lezzetli bir yemek.

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Önce eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ekleyin ve karıştırın.

Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve pişirmeye devam edin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Bu harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın.

Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin. Süzüp soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene kadar kavurun.

Kayısıları ikiye bölün. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Suyu azalmışsa ilave edin. Tuzunu ayarlayın.

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Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yarı yarıya yumuşayınca tencereye katın. Nişastayı yarım su bardağı ılık su ve gülsuyu karışımında açıp elmalar yumuşayınca yemeğe katın. Birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

TERKİB-İ ÇEŞİDİYENİN PÜF NOKTASI

Terkib-i çeşidiye tarifinin püf noktası elmaların terletilerek pişirilmesidir. Elma sert olduğundan bu şekilde yumuşatılması gerekir. Bu yemekte etlerin kurumaması yeterince pişirilmesi gerekir. Terkib-i çeşidiye malzemeleri çok pişirip eriterek değil az pişirip diri olarak kalması sağlanmalıdır.