6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Teşkilat dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi 19 Şubat pazar gecesi de ekranlara gelmedi. Peki, Teşkilat dizisi bu hafta olacak mı?

TEŞKİLAT 65. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Teşkilat 65. yeni bölüm fragmanının yayınlanmadı ile dizinin yayınlanacağı tarih de belli oldu. Buna göre, dizinin 65.yeni bölümü 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.





TEŞKİLAT 64. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

TEŞKİLAT 64.BÖLÜM İZLE



