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Teşkilat 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından dizi ve film yayınlarına ara verildi. Türkiye asrın felaketini yaşarken o bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları ve son durumlar anbean ekranlara taşındı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Teşkilat 65. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT1 Teşkilat dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar...

16:19 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Teşkilat 65. bölüm

Teşkilat 65. bölüm

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Teşkilat dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi 19 Şubat pazar gecesi de ekranlara gelmedi. Peki, Teşkilat dizisi bu hafta olacak mı?

TEŞKİLAT 65. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Teşkilat 65. yeni bölüm fragmanının yayınlanmadı ile dizinin yayınlanacağı tarih de belli oldu. Buna göre, dizinin 65.yeni bölümü 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.


TEŞKİLAT 64. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

TEŞKİLAT 64.BÖLÜM İZLE


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24 dakika önce
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Teşkilat 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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