Teşkilat dizisi 53. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat son bölümü 30 Ekim Pazar akşamı ekranlara geldi.

Teşkilat dizisi 53. bölümü

53. Bölüm: Ömer, deşifre olma tehlikesiyle yüz yüzeyken, diğer yanda Halit Başkan ölüm kalım mücadelesi vermektedir! Hartley’nin planı Ömer’i yeni bir maceranın içine sürükler.

Ömer ve Celine kaçırıldı!#TeşkilatSeniBulur #Teşkilat @trt1 pic.twitter.com/is2DvYPBHB — Teşkilat (@teskilattrt) October 30, 2022

Ekibe döndükten sonra ilk saha operasyonuna çıkan Zehra, bu zorlu görevde Hartley’nin bir sonraki adımını öğrenmek için her yolu dener. Efkar ve Korkut ise hedeflerine doğru ilerlerken hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır. Bir yanda Teşkilat’ın operasyonu, diğer yanda Hartley’nin hamleleriyle adeta bir satranç oyunu kurulmuştur. Bitirici hamleyi kim yapacaktır? soruları dizinin son bölümürde cevabını buldu.

REKLAM

Efkar Baba, oğlunun hayatını kurtarıyor!#Teşkilat #TeşkilatSeniBulur @teskilattrt pic.twitter.com/DAGYYfg8AM — TRT 1 (@trt1) October 30, 2022

“Hançer cevap ver!”#TeşkilatSeniBulur #Teşkilat @trt1 pic.twitter.com/SS3jS13piM — Teşkilat (@teskilattrt) October 30, 2022

TEŞKİLAT 52. BÖLÜM İZLE

“Beni affet kızım…”#TeşkilatSeniBulur #Teşkilat @trt1 pic.twitter.com/19ZGuLNOBR — Teşkilat (@teskilattrt) October 30, 2022

TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Teşkilat 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 Teşkilat dizisinin hayranları 54. bölüm fragmanını merak ediyor. Teşkilat gelecek hafta yayınlanacak olan 54. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Teşkilat yeni bölüm fragmanı için tıklayın.

REKLAM

Teşkilat 3. sezon neler oldu?

Şirket'in üst düzey yöneticilerine karşı yapılan saldırıda Serdar, Hulki ve Pınar'ın ölmesi ve şirket'in çökmesi sonucu Zehra, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra, ekibe yeni üye olarak Ömer Atmaca (Murat Yıldırım) gelir. Ömer, kendi babasını küçük yaşta annesini terk etti olarak bilmektedir. Ama babası kendisiyle aynı mahallede yaşayan Efkar'dır. (Gürkan Uygun) Efkar Ömer'den babası olduğunu saklamaktadır.

Ayrıca Zehra; Serdar, Hulki ve Pınar'ın deşifre olmasını sağlayarak ölmesine sebep olan Francis'in (Yunus Narin) peşine düşer. Şirket'ten sonra küresel güçler tarafından orta doğu'dan sorumlu olacak kişi David Hartley (Levent Can) seçilir. Daha sonra kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından arabadan açılan ateş sonucu Ömer'in kardeşi SAT komandosu Halim, şehit edilir.

REKLAM

Halim'in katillerine Demirci İbrahim (Arif Selçuk) destek sağlamıştır. Demirci ise sonradan öldürülür. Daha sonra David Hartley, Özgür Halklar Komitesi'nin başına Mazlum Kendal'ı seçer ama Ömer, keskin nişancı silahı ile canlı yayın esnasında Mazlum Kendal'ı öldürür.

Teşkilat oyuncu kadrosu kimler var kimler dizide yer aldı?

Murat Yıldırım,

Deniz Baysal,

Turgut Tunçalp,

Levent Can,

Yunus Emre Yıldırımer,

Nihat Alptuğ Altınkaya,

Tuncer Salman,

Serdar Yeğin,

Yavuz Bingöl,

Uğur Ahmet Say,

Mehmet Usta,

Çağlar Ertuğrul,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Ezgi Şenler,

Ergün Metin,

Seren Deniz,

Yunus Narin,

Atılay Uluışık,

Cansu Büşra Tuman,

Ebru Nil Aydın,

Hande Dilan Hancı

Teşkilat yönetmeni kim?

Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç

Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar