Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Diyanet yanıtladı

Kurban Bayramı Arefesinde Teşrik tekbirleri hakkında bilgiler sorgulanan konulardan. Tüm dünyada milyonlarca Müslüman hem arefe gününü hem de bayramı namaz, oruç, dualar ve teşrik tekbirleri ile değerlendirecek ve ibadetlerini sürdürecek. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte konuyla ilgili tüm bilgiler.





TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).





Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).















